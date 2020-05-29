«دبي للسفريات» تبحث عودة شركات السياحة إلى العمل بشكل طبيعي

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

بحثت مجموعة دبي للسفريات والرحلات السياحية عودة شركات السفر إلى العمل بشكل طبيعي بعد انتهاء أزمة وباء «كورونا»، مشيرة إلى أن دراسة تأثير سيناريو ما بعد الوباء في مجال صناعة السفر، وتوقع التغييرات المحتملة في سلوك المسافر، يعدان من الموضوعات الرئيسة التي تركز عليها المجموعة وأعضاؤها في المستقبل القريب.

وشددت المجموعة، خلال الاجتماع الأخير للجنتها التنفيذية الجديدة، على أنه لأجل إدارة أعمال صناعة السفر بشكل فاعل والإسهام في إعادة تنشيط سوق السفر، لابد من التعاون بين الأعضاء والمهنيين الذين يشتركون في الاهتمامات والتحديات المماثلة نفسها، لافتة إلى أن هذا سيسهم في تحقيق سرعة تعافي القطاع بمجرد عودة الحياة إلى طبيعتها، وعودة جداول الرحلات إلى العمل من جديد.

وأكدت المجموعة في بيان، أمس، أن أعضاء اللجنة التنفيذية يعملون عن كثب مع العديد من شركات ووكالات السفر، من أجل تنسيق ووضع أفضل استراتيجية لتوجيه أعمالهم، للخروج من التحديات التي يواجهونها حالياً بسبب «كورونا». جاء ذلك بعد إتمام إعادة هيكلة المجموعة بتعيين الرئيس التنفيذي لشركة «أورينت ترافل»، عاصم أرشد، رئيساً للمجموعة، إلى جانب تعيين العضو المنتدب لشركة (BCD Travel)، سوميت أشاريا، نائباً لرئيس المجموعة. يشار إلى أن مجموعة وكلاء السفر والسياحة في دبي تلعب دوراً محورياً في إقامة منتدى لأعضاء وكالات السفر، لتسهيل التفاعل مع بعضهم بعضاً، بهدف تلبية احتياجات مجموعة متنوّعة من شرائح المسافرين.

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