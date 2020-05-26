اقتصادية دبي تستبعد 5 أنشطة ترفيهية من قرار إعادة الافتتاح

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي

استبعد التعميم الصادر عن اقتصادية دبي حول بروتوكولات استئناف الأنشطة الاقتصادية 5 أنشطة ترفيهية من الأنشطة المشمولة بقرار عودة العمل، حيث لن يتم السماح بكل من الأنشطة التجارية والفعاليات العائلية وأعياد الميلاد والتجمعات الجماعية، وألعاب الأركيد، والمخيمات الصيفية والربيعية، وأنشطة لقاء الحيوانات، والأنشطة التفاعلية.



وسمح القرار بمعاودة العمل لعدد من أنشطة الترفيه ابتداءً من يوم غد الأربعاء مع الالتزام بالتدابير الاحترازية، وتشمل هذه الأنشطة كلاً من حلبات التزلج وسباقات الكارتينج ومنصات المشاهدة، والمتاحف، وذا جرين بلانيت، ودبي دولفيناريوم، وسكي دبي، والأكواريوم والعروض الحية الخارجية.



وأوضحت اقتصادية دبي أن التدابير العامة لدخول منشآت الترفيه ستتضمن الآتي:



السماح بدخول 50% فقط من العملاء في كل مرة بناًء على السعة الإجمالية للموقع (4 متر مربع لكل زائر).



منع إنشاء الفعاليات الاحتفالات.



يجب ارتداء الأقنعة قبل دخول الموقع.



يُسمح بدخول 5 أفراد كحد أقصى من كل مجموعة فردية (عند كل دخول).



يجب وضع أجهزة التعقيم بدون اللمس في الأماكن المخصصة لها (تغطية الطريق بأكمله من المدخل إلى المخرج).



يجب وضع مقاييس التباعد الاجتماعي (2 متر) بوضوح على جميع المناطق المرئية داخل المنشأة.



التأكد من خضوع جميع من يدخل الموقع بما في ذلك الموظفين والعملاء للفحوصات الالزامية ولقياس درجة الحرارة.



يسمح للأفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و 60 عاما بالدخول فقط.



يُمنع دخول الموظفين / العملاء / المتعاقدين ممن يعانون من أعراض مرضية والذين تزيد درجة حرارتهم عن 5.37 درجة مئوية.



التأكد من عدم تواجد الأفراد ممن يعانون من مخاطر صحية عالية.



يُمنع الأفراد المصابون بمشاكل صحية معينة وأمراض مزمنة وأمراض الجهاز التنفسي من دخول الموقع.



يجب توفير منطقة عزل إلزامية للحالات المشتبه فيها.



ينصح العملاء بشراء التذاكر عبر الإنترنت، ولكن سيتم فتح منافذ بيع التذاكر بالتناوب للبيع.



يجب وضع إشارات التباعد الاجتماعي على أرضيات طوابير الانتظار.



وجود حواجز متحركة للتحكم في الطابور.



تواجد أجهزة تعقيم اليد من دون اللمس في الأماكن المخصصة لها.



على موظفين شباك التذاكر ارتداء الأقنعة والقفازات واستخدام معقم اليدين (فوق القفازات) بعد كل معاملة.



تعقيم معدات شباك التذاكر كل ساعة.



تعقيم آلات بيع التذاكر الذاتية كل ساعة.



في حالة المجموعة، يفضل تقدم شخص واحد فقط لطابور الانتظار لشراء التذاكر.



حث العملاء على استخدام طرق الدفع الإلكترونية، ولكن يسمح بالدفع النقدي.

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