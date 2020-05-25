سوق السفر العربي "الافتراضي" ينطلق مطلع يونيو

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

تنطلق فعاليات الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي، الذي يقام على امتداد ثلاثة أيام من الأول حتى الثالث من يونيو 2020. ويتطلع خبراء صناعة السفر في الشرق الأوسط إلى الصين كبوابة لعودة السياحة الدولية بالتزامن مع سيطرتها على فيروس كورونا المستجد وتزايد الطلب على السفر الترفيهي المحلي فيها،

ويعد منتدى السياحة الصينية أحد أبرز الجلسات المنتظرة ضمن خلال المنتدى، وسيتم تسليط الضوء بنظرة معمقة على الفرص المتاحة التي يوفرها سوق الترفيه الصيني الخارجي مجدداً، لاسيما بعد أن تمكنت الصين من السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما دفع بعجلة السياحة المحلية إلى الدوران مرةً أخرى.



وفي هذا الصدد، سيناقش عدد من الخبراء والمتخصصين في هذه الصناعة من الشرق الأوسط بدقة الأوضاع الراهنة للسوق المحلية في الصين، والأهم من ذلك، كيف ومتى سيبدأ التخطيط لاستقطاب الزوار الصينيين مجدداً إلى المنطقة.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "لا يحتاج الخبراء والمتخصصون وأصحاب القرار في صناعة السفر على مستوى العالم، إلى التذكير بحجم الأضرار والخسائر البالغة التي تكبدتها هذه الصناعة جرّاء تفشي جائحة كوفيد-19. مع التنويه إلى أننا بدأنا نرى مؤخراً بعض المؤشرات الإيجابية القادمة من الصين، والتي تدل على بدء تعافي صناعة السفر والسياحة فيها.

وأضافت أن التعافي السريع نسبياً لفئة السفر الداخلي خلال عطلة "الأسبوع الذهبي" لشهر مايو في الصين، على سبيل المثال، يؤكد النظرة الصحيحة لبعض المحللين فيما يتعلق بالدور الأساسي الذي تلعبه الصين في قيادة صناعة السياحة العالمية لمرحلة ما بعد كوفيد-19.

وسيركز منتدى السياحة الصينية بشكلٍ خاص على الانتعاش المحتمل للسفر الخارجي في الصين، كما سيتناول الطريقة التي سيغير من خلالها المسافرون الصينيون حصولهم على المعلومات المتعلقة بالوجهات السياحية الخارجية، وكيفية تواصلهم مع الفنادق المحلية ومنظمي الرحلات السياحية ومقدمي الخدمات على أرض الواقع.

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