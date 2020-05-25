الناقلات الوطنية تتيح رحلات العودة من هذه الوجهات

المصدر: أزاد عيشو – دبي

بات بإمكان حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة العودة اعتباراً من يوم الاثنين القادم، الموافق 1 يونيو 2020، وفقاً لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وأعلنت الناقلات الوطنية في وقت سابق عن مجموعة من الوجهات المتاحة حالياً لرحلات العودة.

وقالت شركة "طيران الإمارات"، أن الوجهات الحالية لرحلات العودة لغاية 30 يونيو تشمل كل من، شيكاغو، وفرانكفورت، ولندن هيثرو، ومدريد، وملبورن، وميلانو، وباريس، وسيدني، وتورونتو، وتسيّر الناقلة رحلات منتظمة إلى هذه المحطات.

وبحسب الشركة يمكن حجز التذاكر على الموقع الشبكي، والتأكد من الحصول على موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عبر خدمة تواجدي للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة، قبل حجز الرحلة.

وسيتعين على المسافرين الوصول إلى مكتب إنجاز إجراءات السفر قبل المغادرة بثلاث ساعات لتجنب أي تأخير، مع إحضار قناع الوجه وقفازات اليد والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، كما سيتعين عليهم إحضار خطاب الموافقة من وزارة الخارجية الذي يسمح بالعودة إلى الإمارات.

بدورها، تقوم "الاتحاد للطيران"، بتشغيل عدد محدود من رحلات الاتجاه الواحد إلى أبوظبي لمساعدة المقيمين والمواطنين على العودة إلى الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب الموقع الالكتروني للناقلة، فإنه قبل أن يتمكن المتعامل من السفر، يجب عليه التقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، إذ ستطلب الخدمة مرجع حجز الرحلة، ومع ذلك فإنه ليس إلزامياً إذ يمكن ترك هذا الحقل فارغاً.

أما بالنسبة لقائمة الوجهات التي يتم تسيير رحلات منها إلى أبوظبي، فتشمل كل من، أمستردام، بانكوك، برشلونة، دبلن، فرانكفورت، جنيف، جاكرتا، كوالالمبور، لندن، مدريد، ملبورن، مانيلا، طوكيو، باريس، سيئول، سنغافورة، وسيدني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news