الإمارات تعمل ضمن فريق عمل إنعاش الطيران إثر كوفيد-19 التابع للأيكاو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تم ترشيح دولة الإمارات مؤخراً للعمل ضمن فريق عمل إنعاش الطيران الذي أنشأه أعضاء مجلس منظمة الطيران المدني نظراً لتفشي فيروس كوفيد-19 حيث سيعمل الفريق على احتواء الاضرار الناجمة عن الوباء في قطاع الطيران والتحديات التي أحدثها كخطوة جادة نحو احياء قطاع الطيران ومساعدة الحكومات على تخفيف الأعباء مما سيساهم بدوره في ازدهار الاقتصاد مرة أخرى والحد من معدلات البطالة في قطاع الطيران.

وسيعمل الفريق نحو اقتراح سياسات وأولويات للدول على المستوى الاستراتيجي لإعداد قطاع الطيران لحالة ما بعد الأزمة.

بالإضافة إلى دعم الدول وقطاع الطيران للتغلب على التحديات المرتبطة بالفيروس وإعادة عمليات وحركة الطيران في جميع أنحاء العالم وإعادة ربط المطارات مرة أخرى مع مراعاة الاحتياطات الوقائية والتدابير الصحية التي تصدرها السلطات الصحية الدولية والمحلية لإنشاء نظام طيران أكثر مرونة للمستقبل. يتألف فريق العمل من أعضاء مجلس منظمة الطيران المدني الدولي وممثلي ورؤساء قطاعات الطيران العالمية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية.

و في هذا السياق، قال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني سيف السويدي: "ترحب دولة الإمارات العربية المتحدة بالمبادرة التي اتخذها مجلس منظمة الطيران المدني الدولي - الأيكاو، إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية قصوى للتعاون الدولي لأهميته في التغلب على التحديات والتعافي من آثار الأزمة، يعد قطاع النقل الجوي أحد الركائز الأساسية للنمو الاجتماعي والاقتصادي العالمي، كما يعد أحد القطاعات الأساسية للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل ودعم السياحة والأعمال التجارية ، وتحفيز الاستثمار الأجنبي والتجارة الدولية وعليه يجب أن يكون دعم قطاع الطيران أحد أولويات الحكومات العالمية".

وأضاف: "على الصعيد المحلي، تسعى الإمارات دائما الى دعم الاقتصاد وضمان استمرارية المتضررين من انتشار فيروس كوفيد-19 حول العالم، كما عقدت الهيئة العامة للطيران المدني عدة اجتماعات تنسيقية مع شركات النقل الوطنية والسلطات المعنية لمناقشة تأثير الفيروس على قطاع الطيران المدني في الدولة والحلول المقترحة للحد من العواقب التابعة له. كما تعمل الهيئة وشركاؤها الاستراتيجيون بالتنسيق مع الجهات الحكومية تحت مظلة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لوضع استراتيجية شاملة تسعى للحد من الأضرار الناجمة عن هذا الوباء العالمي."

ومن جانبها أكدت الممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي الكابتن عائشة الهاملي، على أهمية التعاون الدولي.

وصرحت الهاملي "ان ترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة يعكس أهمية الدور القيادي الذي تلعبه الإمارات على المستوى الدولي كعضو نشط في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي منذ عام 2007". "إن فريق العمل مكلف بالعمل على تطوير الأولويات والسياسات الاستراتيجية بالتعاون مع جميع الشركاء لدينا لضمان إعادة التشغيل الآمن والتعافي أثناء تفشي وباء كوفيد-19 وما بعده. كما نتطلع إلى الخطط طويلة المدى لبناء قطاع طيران يتسم بالمرونة والاستجابة".

بدوره قال مساعد المدير العام لشؤون سلامة الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني إسماعيل محمد البلوشي: "تتوقع دولة الإمارات العربية المتحدة التعافي التدريجي والدعم العالمي لإعادة حركة الطيران. حتى قبل التوقف التام لحركة الركاب، كانت الإمارات تعمل على مفهوم الاستئناف، وعليه سيحصل فريق عمل إنعاش الطيران على الدعم الكامل من الإمارات ولدينا توقعات عالية جدًا على نتائج الفريق في ضمان استئناف حركة الطيران عالمياً بطرق منسقة ومدروسة وناجحة.

وأنه من الضروري أن يتم تزويد الشركاء في قطاع الطيران من مختلف الوظائف والتخصصات بالتوجيهات والبروتوكولات التي سيتم تنفيذها لضمان حركة طيران منظمة وآمنة لما بعد الأزمة منها فحص جميع المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات بطرق مرنة تقلل التعطيل في حركة السفر."

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