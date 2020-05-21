5.6 % نمواً في تجارة أبوظبي غير النفطية خلال الربع الأول

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفاد مركز الإحصاء في أبوظبي بأن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية، عبر منافذ إمارة أبوظبي، ارتفعت بنسبة 5.6%، خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث وصلت الى 54 ملياراً و925 مليون درهم، مقابل 52 ملياراً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح المركز، في تقرير حول تجارة أبوظبي الخارجية في مارس 2020، أن الارتفاع يرجع الى زيادة قيمة الواردات بنسبة 16.9%، حيث ارتفعت من 24 ملياراً و204 ملايين درهم إلى 28 ملياراً و305 ملايين درهم، كما ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 5.6%، لترتفع من 14 ملياراً و692 مليون درهم، إلى 15 ملياراً و512 مليون درهم، في حين تراجعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 15.3%، ليبلغ 11 ملياراً و109 ملايين درهم، مقابل 13 ملياراً و115 مليون درهم.

ووفقا للتقرير، استحوذت اللوازم الصناعية على النصيب الأكبر من الصادرات السلعية، خلال يناير الماضي، بقيمة تجاوزت 12 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بالمعاد تصديره، جاءت معدات النقل وأجزاؤها وملحقاتها في المركز الأول بإجمالي خمسة مليارات و198 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بالواردات، استحوذت اللوازم الصناعية على الحصة الأكبر بأكثر من 12 مليار درهم.

وحققت صادرات أبوظبي من الحديد والصلب زيادة بلغت 82%، لتصل إلى أكثر من مليار درهم خلال الربع الأول.

كما شهدت واردات أبوظبي من الحبوب ومنتجات المطاحن، مثل الشعير والقمح والبن والشاي والبهارات والفاكهة والحمضيات والألبان ومنتجاتها والعسل، ارتفاعات بنسب كبيرة تجاوزت 50%، بسبب تداعيات فيروس «كورونا» المستجد.

واستمرت السعودية كأكبر شريك تجاري لأبوظبي، بإجمالي قيمة تجارة يفوق 13 ملياراً و200 مليون درهم.

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