"دبي للإحصاء": انخفاض مؤشر الأسعار السنوي بنسبة 3.34% في أبريل 2020

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

انخفض المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك بنسبة 3.34% في شهر أبريل 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، وفقاً التقرير الصادر من مركز دبي للإحصاء.

وفقاً للمركز انخفضت أسعار كل من، قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.30% والتي خفضت التضخم بمقدار 2.64 نقطة، وقسم النقل بنسبة 12.34% والتي خفضت التضخم بمقدار 1.36 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 11.41% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.24 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 6.44% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.13 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.38% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.20% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة.

في حين ارتفع المؤشر لكل من: قسم الطعام والمشروبات بنسبة 6.00% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.76 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 1.87% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.17 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 14.90% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.09 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.47% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.12% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.07%.

إلى ذلك، انخفض المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في شهر أبريل 2020 مقارنة بشهر مارس 2020 بنسبة 1.09%، نتيجة انخفاض أسعار كل من: قسم النقل بنسبة 8.40% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.90 نقطة، وقسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 0.85% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.34 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.13% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.06%، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.01%.

في حين ارتفعت أسعار كل من: قسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.88% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.12 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.47% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.03 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 0.21% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.17%، بينما استقرت أسعار كل من: قسم التبغ، وقسم الملابس وملبوسات القدم، وقسم الصحة عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.

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