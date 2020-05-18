اتفاقية تتيح للشركات الناشئة في «Hub71» الوصول إلى الأسواق

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقّعت شركة «ماستركارد» المتخصصة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع، مذكرة تفاهم مع منصة «Hub71» للتكنولوجيا، التي تتخذ من مربعة سوق أبوظبي العالمي مقراً لها.

وأفاد بيان صدر، أمس، بأنه سيتم من خلال هذه الشراكة تحديد الشركات الناشئة التي تتمتع بقدرات للانضمام إلى برنامج «Start Path» من «ماستركارد»، وإتاحة فرص الوصول إلى السوق للشركات الناشئة العاملة تحت مظلة «Hub71»، والشركات التي يشملها برنامج «Start Path».

ووفقاً للبيان، فإن «ماستركارد» تعمل بشكل وثيق مع البنوك والحكومات لإتاحة الفرص الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من المبادرات، ما يسهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي، ودعم التعليم، وتوفير مزيد من الفرص في المنطقة.

وقال نائب أول رئيس إدارة المدفوعات والمختبرات الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في «ماستركارد»، جورانج شاه: «سنكون قادرين من خلال هذا التعاون على تقديم مجموعة من الحلول الفريدة التي توفرها شركات التكنولوجيا المالية الناشئة»، مؤكداً حرص «ماستركارد» على العمل مع الشركات المبتكرة التي تعمل ضمن منصة Hub71.

بدوره، رحّب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمنصة Hub71 ورئيس وحدة الشركات الناشئة لدى «شركة مبادلة للاستثمار»، إبراهيم عجمي، بانضمام «ماستركارد» إلى مجتمع Hub71 المتنامي الذي يضمّ مؤسسات عالمية، وشركات رأس المال الجريء، ومسرّعات، وشركات ناشئة.

وأضاف: «بموجب هذه الشراكة، سنعمل معاً على تطوير برنامج فريد لتوجيه ودعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة العاملة في Hub71، لمساعدتها على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والعالمية».

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