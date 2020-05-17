طيران الإمارات: لم يتم اتخاذ أي قرار للاستغناء عن نسبة كبيرة من الموظفين

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قال متحدث باسم "طيران الإمارات"، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار ولم يصدر أي إعلان من جانب الناقلة حول الاستغناء عن نسبة كبيرة من الموظفين كما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام.

وأضاف المتحدث أن أي قرار سيتخذ بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنه بالأسلوب المتعارف عليه، لكننا ومثل غيرنا من الشركات طلب الفريق التنفيذي من مختلف الإدارات تنفيذ مراجعة شاملة للتكاليف في ظل التوقعات الخاصة بالأعمال والظرف الحالي الذي يشهده العالم.

وتابع المتحدث: تأتي تلك الخطوات في وقت نستعد فيه لاستئناف أنشطتنا المعتادة تدريجياً. وكما وجه الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات والمجموعة، فإن استقرارنا المالي وتأمين أعمالنا والحفاظ على كوادرنا المدربة والمؤهلة قدر الإمكان ستبقى على قمة أولوياتنا في هذه الفترة.

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