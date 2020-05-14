إنجاز 10.5 مبانٍ جديدة في دبي يومياً خلال الربع الأول

المصدر: أزاد عيشو - دبي

وصل عدد المباني المنجَزة في دبي إلى 951 مبنى جديداً، خلال الربع الأول من العام الجاري، بمعدل إنجاز بلغ 317 مبنى كل شهر، ونحو 10.5 مبانٍ جديدة يومياً.

وبحسب بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، بلغ إجمالي قيمة المباني المنجزة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، 8.5 مليارات درهم، في حين استحوذت «المباني متعددة الطوابق» على 75.98% من إجمالي القيمة المسجلة.

المباني الجديدة

وتفصيلاً، أوضحت بيانات صادرة عن بلدية دبي، ونشرها مركز دبي للإحصاء، أن إجمالي عدد المباني المنجَزة في الإمارة، وصل إلى 951 مبنى جديداً، خلال الربع الأول من العام الجاري، بمتوسط معدل إنجاز 317 مبنى كل شهر، نحو 10.5 مبانٍ جديدة يومياً.

وأوضحت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن المباني الجديدة توزعت بين 368 مبنى لـ«فلل استثمارية»، و362 مبنى لـ«فلل خاصة»، و123 «مبنى متعدد الطوابق»، فيما بلغ عدد المباني الصناعية 63 مبنى، والعامة 35 مبنى.

وبينت أن الفلل الاستثمارية تصدرت قائمة المباني المنجزة، مستحوذة على نسبة 38.7% من إجمالي المباني، تلتها الفلل الخاصة بحصة 38.07%، ثم المباني المتعددة الطوابق بنسبة 12.93%، تلتها المباني الصناعية بنسبة 6.62%، مقابل 3.68% للمباني العامة.

قيمة المباني

إلى ذلك كشفت بيانات مركز دبي للإحصاء، أن إجمالي قيمة المباني المنجزة في دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، وصل إلى ثمانية مليارات و507 ملايين درهم.

ووفقاً للبيانات، فإن «المباني متعددة الطوابق» تصدّرت القائمة من حيث القيمة، مسجلة ستة مليارات و464 مليون درهم، فيما بلغت قيمة مباني الفلل الخاصة 714 مليوناً، تلتها المباني العامة بقيمة 514 مليون، مقابل 429 و386 مليون درهم لكل من مباني الفلل الاستثمارية والمباني الصناعية على التوالي.

وأوضحت الإحصاءات أن «المباني متعددة الطوابق»، استحوذت على 75.98% من إجمالي قيمة المباني المنجزة في دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، تلتها الفلل الخاصة بنسبة 8.39% من الإجمالي، فيما بلغت حصة المباني العامة 6.04%، مقابل 5.04% و4.54% لكل من مباني الفلل الاستثمارية والمباني الصناعية على التوالي.

الفلل الاستثمارية تصدّرت قائمة المباني المنجزة، مستحوذة على 38.7% من الإجمالي.

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