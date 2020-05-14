«دو» توفر أعلى معدل سرعات إنترنت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أنها توفر لعملائها في دولة الإمارات أسرع خدمات النطاق العريض الثابت على مستوى منطقة الخليج.

وأفادت الشركة، في بيان، أمس، بأنه تمت زيادة متوسط سرعات النطاق العريض الثابت إلى 100 ميغابت في الثانية في جميع أنحاء دولة الإمارات، مشيرة إلى أن عملاء «دو»، يستفيدون من متوسط سرعات إنترنت يبلغ 130 ميغابت في الثانية أي 30% أعلى من متوسط سرعة الإنترنت في دولة الإمارات، البالغ 100 ميغابت في الثانية.

وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، سليم البلوشي: «انطلاقاً من مسؤوليتنا ومكانتنا المتميزة، كمشغل رائد لخدمات الاتصال، نعمل بشكل مستمر لتوفير خدمات اتصال فائقة الجودة والكفاءة».

يشار إلى أن متوسط سرعات الإنترنت عبر شبكة «دو» الثابتة، يتيح للشركة الاستمرار في تلبية المتطلبات الجديدة على حركة المرور عبر الإنترنت حالياً ومستقبلاً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news