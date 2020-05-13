357.6 مليار درهم تعاملات الشيكات في 4 شهور

المصدر: أمل المنشاوي ووام- أبوظبي



أفادت بيانات صادرة، اليوم، عن المصرف المركزي بأن عدد الشيكات التي تم التعامل بها خلال الأربع شهور الأولى من العام الجاري بلغت 7.5 ملايين شيك، بقيمة إجمالية 357.6 مليار درهم.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الايداعات التي تمت لدى المصرف المركزي بلغت 74 مليار درهم فيما بلغت السحوبات منه 88 مليار درهم خلال ذات الفترة.



وأضافت أن قيمة التحويلات المالية التي تمت عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية خلال فترة المقارنة 3.5 تريليونات درهم، منها 2.3 تريليون درهم تحويلات بين البنوك فيما بلغت تحويلات العملاء 1.2 تريليون درهم.

إلى ذلك، ارتفعت وتيرة دعم الجهاز المصرفي للقطاع الزراعي خلال الربع الأول من العام 2020، حيث تم ضخ أكثر من 500 مليون درهم كتسهيلات مالية للمشاريع العاملة في القطاع خلال الفترة من يناير وحتى مارس الماضيين.



وتأتي زيادة جرعة التسهيلات المالية المقدمة للقطاع الزراعي متوافقة مع توجهات الدولة في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي والتي باتت تتصدر قائمة الأولوية في أجندة عمل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية على حد سواء.



وتعد التسهيلات المالية التي قدمتها البنوك للقطاع الزراعي خلال الربع الأول من العام الجاري، الأكبر منذ عدة سنوات وأسهمت في رفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات إلى 1.55 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2020 مقارنة مع 1.05 مليار درهم في ديسبمر 2019.

وكان العام 2019 شهد هدوءا في تمويل القطاع الزراعي بحسب ما تظهره الاحصائيات التي يصدرها المصرف المركزي وهو الوضع نفسه الذي ساد أيضا خلال العام 2018.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news