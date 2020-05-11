البنوك التركية تنهي حظر تداول الليرة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أنهت الهيئة المشرفة على عمل البنوك في تركيا حظراً فُرض على تداول الليرة على «بي.ان.بي باريبا» و«سيتي بنك» و«يو.بي.إس»، بحسب خطاب أرسلته الهيئة للبنوك الثلاثة الاثنين، وذلك بعد أن أوفت بالتزاماتها الخاصة بالنقد الأجنبي.

جاء في الخطاب الذي اطلعت عليه «رويترز»، وأكد متحدث باسم الهيئة فحواه أن البنوك التي استهدفها الحظر الخميس الماضي، بعد تسجيل الليرة مستوى قياسياً منخفضاً جديداً مقابل الدولار «أوفت بالتزاماتها في إطار زمني معقول«.

وقال الخطاب إن التحقيق الذي تجريه الهيئة في شأن البنوك الثلاثة مستمر. لكنه لم يذكر تفاصيل.

الحظر ضمن عدداً من الإجراءات التي تبنتها الحكومة الخميس لحماية العملة، بعد أن هوت إلى 7.259 ليرات للدولار، وهو أضعف مستوى لها على الإطلاق.

وقالت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة إن الهيئة بدأت إجراءات بحق مؤسسات مقرها لندن، وإنها حصلت على سلطات أكبر لملاحقة التلاعب في السوق.

وفي ذلك الوقت، قالت الهيئة إن البنوك الثلاثة عجزت عن أداء التزامات بالليرة في مواعيدها، وإن الحظر شمل وحدات لها في دول أخرى.

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