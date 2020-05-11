«فلاي دبي»: الشركة نقلت 12 ألف مسافر إلى 19 دولة

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قالت شركة «فلاي دبي» إنه تماشياً مع الإشعار المحدث للطيارين (NOTAM) الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني، ستبقى رحلات المسافرين في «فلاي دبي» معلقة حتى الخميس 4 يونيو 2020 كجزء من الإجراءات و التدابير الاحتياطية التي يجري تنفيذها لمواجهة فيروس كوفيد-19. ,تواصل الشركة تركيز جهودها على دعم الجهود الحكومية في رحلات العودة إلى الوطنK وتمكين حركة السلع الأساسية عبر شبكتها وما بعدها .

وأضافت الشركة في بيان صحافي أنه منذ دخول التعليمات المتعلقة بالسفر حيز التنفيذ في 24 مارس 2020، نقلت «فلاي دبي» أكثر من 1.651.929 كلغ من الشحنK شملت المواد سريعة التلف، والمستلزمات الطبية، والبريد السريع والبضائع الأساسية. وشغلت «فلاي دبي» للشحن 276 رحلة جوية إلى 26 دولة، وذلك باستخدام ست من طائرات البوينغ 800-737 من الجيل الجديدK التي تم تخصيصها للعمل كرحلات لجميع البضائع.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، حمد عبيد الله: «تبقى عمليات الشحن الجوي محور تركيزنا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لقد عملنا بشكل وثيق مع شركائنا الاستراتيجيين لتمكين فلاي دبي من نقل البضائع بسلاسة حيث تشتد الحاجة إليها، مع الالتزام بمعايير السلامة التي وضعتها الصناعة ومنظمة الصحة العالمية».

وأضافت الشركة أن «فلاي دبي للشحن» تعمل على زيادة سعة حمولتها من خلال نقل البضائع في عنبر الشحن على رحلات العودة. حصلت الشركة على الموافقات الحكومية لتشغيل 90 رحلة عودة خاصة إلى الوطن خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتابعت: «تمكن أكثر من 12532 راكباً من العودة إلى منازلهم في 19 دولة على رحلات فلاي دبي بفضل جهود وتعاون السفارات والسلطات الحكومية المختصة».

وأضافت أنه تم تشغيل رحلات العودة هذه إلى: أفغانستان، أذربيجان، بنغلاديش، كرواتيا، مصر، جورجيا، إيران، العراق، الكويت، قيرغيزستان، ميانمار، باكستان، رومانيا، روسيا، صربيا، ارض الصومال، السودان، تايلاند، والمملكة المتحدة.

وفي الوقت الذي ستستمر «فلاي دبي» في تشغيل المزيد من رحلات الشحن فقط خلال هذه الفترة، ستخضع رحلات العودة إلى موافقات حكومية وعلى المسافرين التنسيق مباشرة مع سفاراتهم لمزيد من المعلومات وكذلك عبر موقع flydubai.com.





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