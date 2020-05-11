تعاونية الاتحاد: توصيل «الطلبات الإلكترونية» خلال يومين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت تعاونية الاتحاد عن توصيل طلبات المتسوّقين عبر المتجر الإلكتروني للتعاونية، خلال يومي عمل حداً أقصى، اعتباراً من أمس، وذلك في إطار تحسين خدماتها لإسعاد أفراد المجتمع، والاسهام في الحد من انتشار فيروس «كورونا».

وذكرت «التعاونية» في بيان أنها رفعت عدد الموظفين العاملين في المتجر الإلكتروني إلى أكثر من 500 شخص، بما فيهم موظفو قسم التجارة الإلكترونية، وموظفو شركاء تعاونية الاتحاد في خدمات التجارة الالكترونية وخدمات التوصيل والدعم اللوجيستي، مثل «نون»، «إلغروسر»، «دكاني»، «سوان»، «إنستاشوب»، «مسار»، «تاكسي دبي»، «إنفنتي»، «نيوهايتس»، و«أدكو».

وأضافت «التعاونية» أن هذا التعاقد يسهم في توصيل المنتجات بأوقات قياسية، حيث تتوافر حالياً 155 مركبة توصيل، فيما تسعى إلى زيادة عدد المركبات الى أكثر من 300 مركبة، كما تعمل على التعاقد مع شركات عدة لرفع مستوى التوصيل، وتحقيق أعلى مستويات سعادة المستهلكين.

وأوضحت أنه سعياً منها لتوفير السلع الرمضانية والتسهيل على المستهلكين وتجنب الازدحام، فإن المتجر الالكتروني يوفر أكثر من 32 ألف سلعة غذائية وغير غذائية، يمكن للمتسوّقين الحصول عليها، من خلال التسوّق الإلكتروني، والاستفادة من خدمة التوصيل المنزلي.

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