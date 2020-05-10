"إينوك" تفتتح محطة خدمة جديدة في الذيد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتحت مجموعة "إينوك" محطة خدمة جديدة في منطقة الذيد بإمارة الشارقة، ليصبح بذلك عدد المحطات التي افتتحتها المجموعة في الإمارة خمس محطات، ويرتفع العدد الإجمالي لمحطاتها إلى 144 محطة.



وكانت المجموعة عملت على تسريع خطوات افتتاح محطة الخدمة استجابةً للظروف الراهنة، ما يسهم في تمكين العاملين في الخطوط الأمامية ومزودي الخدمات الأساسية الآخرين من الوصول بسهولة إلى خدمات تعبئة الوقود والمنتجات الأخرى التي توفرها متاجر التجزئة.



ويأتي التوسع بإمارة الشارقة في إطار الخطة الاستراتيجية طويلة الأمد التي تنتهجها المجموعة لتعزيز حضورها في قطاع التجزئة بدولة الإمارات، عبر زيادة العدد الإجمالي لمحطاتها إلى 193 محطة بحلول نهاية العام 2021.



وتمتد المحطة الجديدة على مساحة 40 ألف قدم مربع، وهي مزودة بأحدث التقنيات والمزايا المبتكرة المخصصة لتلبية احتياجات العملاء من سكان منطقة الذيد. وستضم متجر "زووم" الذي يقدم الوجبات السريعة والمشروبات المختلفة.



ويمكن للعملاء دفع ثمن الوقود في المحطة والمشتريات من متجر "زووم" بأمان وسهولة مع الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي عبر استخدام ميزة "إينوك باي" (ENOCPay)، المنصة الرقمية التي أطلقتها المجموعة سابقاً للدفع باستخدام الهواتف الذكية دون الحاجة للدفع النقدي أو حتى عبر البطاقات.



كما يمكنهم الدفع نقداً أو عبر نظام تحديد هوية المركبات (ViP) و بطاقات "نول" وتطبيق حكومة دبي الذكية و"دبي الآن" وبطاقات الخصم والائتمان.



وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "إينوك"، سيف حميد الفلاسي، إن "افتتاح محطة الخدمة الجديدة في إمارة الشارقة يسلّط الضوء على رؤيتنا الطموحة للاستثمار في البنية التحتية المتنامية للدولة بهدف تلبية احتياجات التزوّد بالوقود بشكل مستمر".

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