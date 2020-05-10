1.1 مليار أرباح "طيران الإمارات" بنمو 21%

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قالت شركة طيران الإمارات إنه على الرغم من ضغوط المنافسة المتصاعدة، والتأثيرات غير المواتية لأسعار صرف العملات، فقد حققت الناقلة أرباحاً صافية قدرها 1.1 مليار درهم (288 مليون دولار) في السنة المالية 2019/ 2020، بنمو نسبته 21% عن أرباح السنة التي سبقتها، وبهامش ربحي نسبته 1.1%.

وأضافت الشركة في بيان صحافي "كان من المفترض أن تكون الأرباح أعلى لولا خسارة 1.1 مليار درهم نتيجة لعملية تحوط في نهاية السنة".

وذكرت أنها نقلت 56.2 مليون راكب، بانخفاض 4%. ومع انخفاض السعة المقعدية بنسبة 6%، فقد سجل إشغال المقاعد نسبة 78.5%.

وأضافت: "يعكس الارتفاع في نسبة إشغال المقاعد مقارنة بمستوى السنة السابقة البالغ 76.8% الإدارة الناجحة للسعة والطلب القوي على السفر في غالبية الأسواق حتى اندلاع جائحة "كوفيد-19" في الربع الأخير".

وبينت أنه في نهاية السنة المالية 2019/2020، انخفضت السعة الإجمالية لطيران الإمارات من الركاب والشحن بنسبة 8% لتصل إلى 58.6 مليار طن كيلومتري متاح ATKM، وذلك لتقييد السعة نتيجة إغلاق مدرج مطار دبي الدولي للصيانة، وتأثير "كوفيد-19" مع تعليق خدمات الركاب التزاماً بتوجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال مارس 2020.

وانخفضت التكاليف التشغيلية بنسبة 10% مقارنة مع السنة المالية 2018/ 2019. فقد شهد متوسط أسعار وقود الطائرات انخفاضاً بنسبة 9% خلال السنة المالية مقارنة مع ارتفاعه بنسبة 22% في السنة السابقة. ومع انخفاض مشتريات الوقود بنسبة 6% نتيجة لانخفاض السعة، فقد سجلت قيمة فاتورة الوقود انخفاضاً كبيراً بنسبة 15% مقارنة بالسنة المالية السابقة لتبلغ 26.3 مليار درهم (7.2 مليارات دولار). واستأثر الوقود بنسبة 31% من إجمالي التكلفة التشغيلية مقارنة بنسبة 32% في السنة المالية 2018/ 2019، وبقي محتفظاً بأكبر حصة من التكلفة التشغيلية.

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