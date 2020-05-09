إعادة افتتاح مركز الوحدة التجاري في أبوظبي غداً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تم الإعلان عن اعادة إفتتاح مول الوحدة، أحد مراكز التسوق الرائدة في أبوظبي، يوم الأحد 10 مايو مع مراعاة تنفيذ احترازات صحية جديدة. ولقد نال المول موافقة السلطات لاعادة الافتتاح بعد اكتمال عمليات النظافة والتعقيم المطلوبة.

وقد صرح واجب خوري، مدير لاين للاستثمارات العقارية، بهذه المناسبة قائلاً: "لقد قمنا أثناء فترة الإغلاق بعمليات تعقيم وتنظيف مكثقة لكل زاوية وركن في مراكزنا التجارية. كما اننا أجرينا فحوصات كوفيد -19- لجميع موظفين المتاجر لدينا من أحل الاطمنئان ولسلامة عملائنا وموظفينا".

وتم تركيب بوابات فحص حراري في جميع مداخل المول للتأكد من سلامة جميع الزوار الكرام، ويجب على جميع الزوار ارتداء الكمامات وقفازات اليدين طوال فترة تسوقهم داخل المول. واستجابة لتوجيهات السلطات الصحية يُمنع دخول كبار السن من هم فوق 60 عام والأطفال من دخول المول.

و استناداً للتوجيهات الجديدة لن يتم تشغيل قاعات السينما، مراكز الجيم، مراكز الترفيه والألعاب. بينما ستعود المطاعم للعمل وفق احترازات صارمة حيث سيتم اتباع التباعد الاجتماعي والسماح لاربعة أشخاص فقط في الطاولات.

وخلال هذه الفترة من اعادة الافتتاح لن يسمج بالدخول لغرف تبديل الملابس، أو اعادة الملايس أو استرجاعها. وسيتم السماح للعملاء للدخول لنسبة 30% فقط من مساحة المول، كما يجب اتباع جميع الاحترازات الصحية بما فيها التباعد الاجتماعي ويحبذ الدفع اللاتلامسي.

وأضاف واجب خوري: "بينما نحرص ان يتبع جميع متسوقينا البروتوكولات الصحية داخل المراكز التجارية. سنراقب عن كثب ونعمل مع السلطات في الدولة لمزيد من التدقيق في تنفيذ الاجراءات لجعل تجربة التسوق سهلة وأكثر أماناً".

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