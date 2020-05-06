"نخيل" تؤكد استقالة رئيسها التنفيذي وتعديل جدول رواتب موظفيها

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أكدت شركة نخيل العقارية أن الرئيس التنفيذي للشركة، سينجاي ميشنانده، قد استقال من منصبه بتاريخ الأول من مارس الماضي وذلك بحسب طلبه، وأنه سوف يتم استبداله في الوقت المناسب.



إلى ذلك، أكدت "نخيل" في تصريح لـ"الإمارات اليوم" على ما نشر أخيرا، حول قيام الشركة بتخفيض للرواتب بنسبة وصلت إلى 50%، وذلك بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، أن أعمال الشركة، مثل جميع الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم، لا تزال تتأثر بهذا الوضع غير المسبوق بسبب تفشي فيروس كورونا، ومن ثم كان لزاماً عليها وضع تدابير احترازية ضماناً لاستدامة أعمال الشركة بدون أي تأثير.



وأشارت الشركة، إلى أنه تم تطبيق هيكل الرواتب المعدل، الذي بدأ سريانه في الأول من أبريل ويختلف باختلاف الدرجة الوظيفية، وذلك بهدف ترشيد الإنفاق حتى نستطيع تجاوز هذه الأزمة، وحماية موظفينا وتأمين استمرارية أعمالنا.

وأضافت الشركة في ردها :"نحن ممتنون للغاية لموظفينا لتفانيهم والتزامهم وتفهمهم خلال هذه المرحلة الصعبة التي يمكننا - وسوف نتغلب عليها ".

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