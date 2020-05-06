التنبيه على 19 منشأة في دبي لم تلتزم بوضع ملصقات التباعد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نفذ قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي حملة تفتيشية جديدة، على المنشآت التجارية في مرحلة إعادة فتح الأسواق، حيث بلغ عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية 1342 محلاً، فيما تم التنبيه على 19 منشأة لم تلتزم بوضع ملصقات التباعد الاجتماعي.



وأوضحت اقتصادية دبي في بيان أنه خلال عملية التفتيش في الأسواق المفتوحة، وصل عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية إلى 908 محال، في حين تم التنبيه على ثلاثة محلات.



وتركزت الحملات التفتيشية على المحال المتواجدة في النهدة، السطوة، المطينة، هور العنز، المرر، ابوهيل، الرفاعة، عيال ناصر، سوق الكبير، الكرامة، نايف، عود ميثاء، الوصل، راس الخور، الطوار، وجميرا.



كما قام فريق العمل الميداني، بالتفتيش على تسعة مراكز تجارية، أسفر عنه 16 تنبيهاً، بسبب عدم وجود ملصقات التباعد الجسدي، بينما بلغ عدد المحال المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية 434 محلاً.

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