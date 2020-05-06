اقتصادية دبي: استيفاء 1347 محلاً لاشتراطات فتح الأسواق

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نفذ قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي حملة تفتيشية جديدة، على المنشآت التجارية في مرحلة إعادة فتح الأسواق، حيث بلغ عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية 1347 محلاً، في حين تم إغلاق منشأتين فقط، بسبب ممارسة أعمال غير مسموح بها في المرحلة الحالية من فتح الأسواق.

وأوضحت اقتصادية دبي، في بيان، أن المنشأة الأولى هي مركز تدليك، بينما المنشأة الثانية هي معرض وأكشاك خارجية تندرج تحت الفعاليات الترويجية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه تم التنبيه على 28 منشأة لم تلتزم بوضع ملصقات التباعد الاجتماعي.

وبينت أنه خلال عملية التفتيش في الأسواق المفتوحة، وصل عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية إلى 967 محلاً، في حين تم تنبيه محل واحد، لافتة إلى أن الحملات التفتيشية تركزت على المحال الموجودة في المرر، وهور العنز، والقصيص، والرقة، والمرقبات، والمدينة العالمية، ورأس الخور، والكرامة، والسطوة، والسوق الكبير، و«تيكوم»، والبرشاء، والرفاعة، ومردف، والورقاء، وسكة الخيل.

وأضافت اقتصادية دبي أن فريق العمل الميداني قام بالتفتيش، أيضاً، على 12 مركزاً تجارياً، ما أسفر عن 27 تنبيهاً، بسبب عدم وجود ملصقات التباعد الجسدي، فيما بلغ عدد المحال المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية 380 محلاً.

وامتدت حملة اقتصادية دبي على مدار ساعات عمل السوق، منذ الفترة الصباحية حتى ساعة إغلاق الأسواق. وتوجه اقتصادية دبي التجار بالالتزام بالتدابير الاحترازية كلبس الكمامات والقفازات وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي، وعدم ممارسة الأعمال في الأسواق أثناء ساعات التعقيم الوطني.

تنبيه 27 محلاً، في 12 مركزاً تجارياً، بسبب عدم وجود ملصقات التباعد.

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