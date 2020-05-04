8 خطوات لحصول المواطنين على رخصة الاعمال الحرة في أبوظبي

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي عن آليه التقديم للحصول على رخصة الاعمال الحرة الصادرة عنها للمواطنين الذين يريدون ان يدخلوا سوق العمل الحر من دون مقر او شكل تنظيمي لممارسة نشاط اقتصادي

وأوضحت اقتصادية أبو ظبي ان رخصة الاعمال الحرة المخصصة للمواطنين فقط تتضمن 54 نشاطا اقتصاديا متنوعا

ولفتت الى ان خطوات الحصول على الرخصة هي

-تسجيل الدخول عبر موقع Adbc.gov.ae

-اختيار الاسم التجاري بلغتين

- اختيار النشاط الاقتاصدي حسب القائمة المعتمدة

- تعبئة معلومات الاتصال مثل البريد الالكتروني ورقم الهاتف المتحرك

-تعبئة المعلومات الخاصة بمالك الترخيص وتتضمن بطاقة الهوية او رقم جواز السفر

-الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية للحصول على الموافقات المبدئة ودفع رسوم الترخيص

-استلام الرخصة والوصل المالي

-اصدار الرخصة

وكانت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي قد أصدرت قراراً في الحادي والثلاثين من شهر مارس الماضي يقضي بإصدار تراخيص ممارسة أنشطة الأعمال الحرة (Freelance)

لعدد من الأنشطة التجارية بما يتيح لمواطني دولة الإمارات ممارسة مهن وأنشطة محددة على نحو احترافي وبصفة شخصية، دون أن يكون لديهم مقر عمل رسمي أو أي شكل تنظيمي لممارسة النشاط.

ويهدف إصدار هذا النوع من الترخيص من خلال مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة إلى إصدار تراخيص ممارسة أنشطة الأعمال الحرة من مقر إقامة مالك الترخيص المواطن أو من أي مقر آخر يتم التصريح به وفقاً للأحكام العامة للمؤسسة الفردية.

وأوضحت الدائرة آنذاك إن هذا النوع من الترخيص يسهم في تفعيل دور المواطنين، وتنشيط مساهمتهم في قطاع الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار حرص حكومة إمارة ابوظبي على تطوير المبادرات التي من شأنها تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار في أبوظبي، وخلق فرص عمل لمواطني الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية

ووفقاً للقرار تضم رخصة ممارسة أنشطة الأعمال الحرة الأنشطة التالية وهي تصميم الأزياء والملابس، وتنسيق الزهور الطبيعية والصناعية، واستوديو تصوير، وتصوير الحفلات والمناسبات، والتصوير الفيديو الشخصي، وتنظيم الحفلات والمناسبات، وتغليف الهدايا، وتصميم المجوهرات والحلي الثمينة، وتصميم مواقع الشبكة المعلوماتية، وخدمات التصميم، وإدارة المشاريع، وترجمة المطبوعات والخط والرسم،والاستشارات الإحصائية، والارشاد الزراعي، وإدارة العمليات التسويقية.

كما شملت الرخصة الحرة أنشطة الاستشارات في مجال معدات وأجهزة الحاسب الآلي والعقارات ومكاتب الاستشارات القانونية ومجال العلاقات العامة والجودة والمعايير والتقييس ومقاومة الآفات، وتطوير المشاريع والمشتريات والتراث والتجهيزات الفنية والتقنية والأبنية الخضراء وتقنية المعلومات، ودراسات الجدوى الاقتصادية والموارد البشرية والسياحة والترفيه، ودراسات إدارية والسلامة الغذائية وتصميم السلع والفنون الجميلة وفن الرسم والإخراج المعماري وخدمات بحرية والاستشارات في مجال تطوير أسلوب الحياة ودراسات تسويقية والدراسات البرلمانية والخدمات المصرفية والتسويقية في مجال الطاقة وفي مجال الفضاء والاستشارات اللوجستية واستشارات الأندية الصحية اللياقة البدنية والاعمال الفنية والمشغولات التجميلية (النحت) واعمال المشغولات اليدوية والبيئية وخدمات الطباعة وتصوير المستندات وخدمات تجميل الحدائق والمنتزهات والطباعة على المنسوجات والملبوسات واعمال التجصيص والنقش والزخرفة واعمال تشكيل الصابون

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