المكتب الدولي للمعارض: ثلثا الأعضاء يصوتون لمصلحة تأجيل «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: أزاد عيشو – دبي

قال المكتب الدولي للمعارض إن ما يزيد على أغلبية الثلثين من أعضاء المكتب صوتوا لمصلحة تأجيل «إكسبو 2020» دبي لمدة عام، مشيراً إلى أن التصويت الذي بدأ في 24 أبريل الماضي سيبقى مفتوحاً حتى 29 مايو الجاري.

وأضاف المكتب في بيان صحافي نشره على موقعه الشبكي أن من المقرر أن تتم الموافقة على تأجيل «إكسبو 2020 دبي» في الفترة من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، بعد مراجعة نتائج التصويت بشكل نهائي.

وبعد تقييم التأثير غير المتوقع لـ«كوفيد-19» على الصحة العامة، والنشاط الاقتصادي، وقيود الحركة العالمية، اتفقت اللجنة التنفيذية مجتمعة على التوصية بالموافقة على طلب دولة الإمارات تأجيل الحدث الدولي، والإبقاء على اسم «إكسبو 2020 دبي».

يشار إلى أن تغيير مواعيد أي إكسبو دولي يتطلب دعم الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض بأغلبية الثلثين (حسب المادة رقم 28 من اتفاقية باريس لعام 1928).

وسيكون «إكسبو 2020 دبي» أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وأكبر حدث على الإطلاق يقام في العالم العربي، بمشاركة 192 بلداً وعدد من الشركات والمنظمات المتعددة الأطراف والمؤسسات التعليمية.

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