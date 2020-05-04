12.7 ألف مبنى تحت الإنشاء في دبي نهاية 2019

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي عدد المباني تحت الإنشاء في الإمارة وصل إلى 12 ألفاً و725 مبنى في نهاية عام 2019.

ووفقاً للبيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، تصدرت «الفلل الخاصة» قائمة المباني التي لاتزال في مرحلة الإنشاء، بعد أن بلغ عددها 5351 مبنى، مستحوذة على نسبة 42% من إجمالي العدد.

وحلت «الفلل الاستثمارية» في المركز الثاني، مسجلة 4341 مبنى، بنسبة 34% من إجمالي عدد المباني، تليها «المباني متعددة الطوابق»، التي بلغ عددها 1652 مبنى، مستحوذة على 13%.

وأظهرت البيانات أن عدد مباني «المنشآت العامة» وصل إلى 823 مبنى، لتصل حصتها إلى 6.5%، تليها «المباني الصناعية» التي بلغ عددها 558 مبنى بنسبة 4.4%.

وأشارت البيانات إلى إصدار 1700 ترخيص لبناء جديد خلال عام 2019، استحوذت «الفلل الخاصة» على الجزء الأكبر منها، فيما بلغ عدد التصاريح المتعلقة بالإضافات والتعديلات 22 ألفاً و376 تصريحاً. وبحسب مركز دبي للإحصاء، فإن البيانات تشمل المباني التي تقع تحت إشراف بلدية دبي، وتشمل إحصاءات المباني التي لاتزال «تحت الإنشاء» حتى نهاية ديسمبر 2019. يشار إلى أن عدد المباني المنجزة في إمارة دبي خلال عام 2019 وصل إلى 6665 مبنى، مقارنة بـ6043 مبنى في عام 2018، بنسبة نمو 10%، فيما بلغ إجمالي قيمة المباني المنجزة في الإمارة 36 ملياراً و114 مليون درهم، بنسبة نمو 6% مقارنة بالعام السابق.

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