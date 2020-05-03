شركة "ويز إير" الأوروبية للطيران الاقتصادي تسيّر 5 رحلات عبر أبوظبي بدءاً من يونيو المقبل

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

أعلنت "ويز إير" شركة الطيران الاقتصادي منخفض الكلفة والأكبر في وسط وشرق أوروبا، عن بدء تسيير خمس رحلات جوية عبر مطار أبوظبي الدولي، إلى خمس وجهات أوروبية اعتباراً من يونيو المقبل، لتصبح بذلك أول شركة طيران أوروبية منخفضة الكلفة تشغل عملياتها من وإلى أبوظبي.

وسيبدأ تسيير رحلات الطيران بين أبوظبي وكل من بوخارست وبودابست اعتباراً من شهر يونيو المقبل، فيما يبدأ تسيير الرحلات بين أبوظبي وكلوج نابوكا، وكاتوفيتشي، وصوفيا بدءاً من سبتمبر 2020، وذلك في حال استئناف الرحلات الجوية في تلك الدول.

ويأتي ذلك في أعقاب الاتفاقية المبرمة في مارس الماضي بين "ويز إير" والشركة القابضة (ADQ) بشأن تأسيس شركة "ويز إير أبوظبي" للطيران الاقتصادي بصفتها شركة طيران محلية مشتركة، وأولى شركات الطيران التابعة لها خارج أوروبا، لتنطلق بموجبها عمليات الشركة في وقت لاحق من العام الجاري.

ومن المقرر أن تعمل "ويز إير" على تسيير رحلات جوية إلى الوجهات التي توجد فيها وتشهد نمواً في عملياتها، والتي تشمل وسط وشرق وغرب أوروبا، إلى جانب شبه القارة الهندية ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا على المدى البعيد.

وأعلنت شركة "ويز إير" أخيراً عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية شملت الالتزام بترك مسافة إضافية بين الركاب أثناء صعودهم الطائرة، وتعزيز الإجراءات الخاصة بالحفاظ على نظافة وتعقيم الطائرات، بما يضمن توفير ظروف صحية وآمنة، وذلك في إطار حرصها على سلامة المسافرين باعتبارها من أولوياتها الرئيسة.

وبهذا الصدد قال شريف الهاشمي الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "إن تسيير الرحلات الجديدة إلى مدن وسط وشرق أوروبا من أبوظبي، يعكس التزام مطارات أبوظبي بالسعي نحو مواصلة العمل على ربط العاصمة مع أكثر الوجهات العالمية رواجاً. كما تعكس هذه الخطوة مستوى المرونة التي يتمتع بها قطاع الطيران، من خلال قدرته على المضي قدماً وبثبات لتنفيذ الخطط الواعدة والمدروسة التي ستسهم في تحفيز الطلب وعودة الانتعاش للقطاع بشكل مستدام. ونرحب بشركة ويز إير التي تسير أولى رحلاتها عبر مطار أبوظبي الدولي في إطار خططها التوسعية، حيث أصبح من الممكن للزوار القادمين من المجر ورومانيا وبولندا وبلغاريا الاستمتاع بتجربة سفر مريحة وممتعة عبر المرافق الجديدة لمطار أبوظبي الدولي، والتعرف الى الضيافة العربية الأصيلة قبيل بدء رحلتهم إلى العاصمة".

من جهته، قال جوزيف فارادي، الرئيس التنفيذي لشركة "ويز إير" القابضة: "يسرنا إطلاق رحلاتنا الجديدة إلى أبوظبي والتي تنسجم مع جهودنا الرامية إلى توفير رحلات طيران اقتصادية وبأسعار منافسة، مع مراعاة توفير تجارب سفر متميزة نستقطب من خلالها المزيد من المسافرين من العاصمة أبوظبي".

وأضاف: "ستربط الرحلات الجديدة التي سيبدأ تشغيلها في شهر يونيو المقبل، أبوظبي مع خمس مدن رئيسة في وسط وشرق أوروبا هي بودابست وبوخارست وكلوج نابوكا وكاتوفيتشي وصوفيا. ونحن على ثقة بأننا سنحظى برضا المسافرين عن الخدمات التي سنوفرها لهم من خلال هذه الرحلات وغيرها من خيارات السفر المتنوعة".

وأوضح فارادي: "تنسجم رؤية شركة (ويز إير) مع الاستراتيجية التي تتبناها أبوظبي لتنويع اقتصادها، حيث إننا سنواصل جهودنا لتحفيز حركة الطيران وزيادة الطلب على الرحلات، بما يدعم نهج أبوظبي لتنويع مواردها السياحية والاقتصادية. كما نتطلع لاستقطاب المزيد من المسافرين عبر أسطول طائراتنا مع مراعاة ضمان سلامة ورفاهية الطواقم والمسافرين".

وتعتبر أبوظبي الوجهة الجديدة لشركة "ويز إير" التي ستستقطب المسافرين من خمس مدن رئيسة في أربع دول كبرى وسط وشرق أوروبا، لتضيف بذلك ما يقارب 220 ألف مقعد سنوياً لشبكة الطيران التي تربط بين أبوظبي ومختلف دول العالم.

وتتوافر إمكانية حجز الرحلات عبر الموقع الإلكتروني (wizzair.com)، فيما تبدأ أسعار التذاكر من 59.99 يورو، وفي حال طرأت تغييرات على مواعيد بدء تسيير الرحلات نتيجة لحظر الرحلات الجوية في ظل تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19)، يمكن للمسافرين الذين حجزوا تذاكرهم تغيير مواعيد الرحلات أو استرداد ثمنها نقداً، أو حفظ 120% من قيمتها لدى شركة "ويز إير" لاستخدامها في وقت لاحق لحجز التذاكر أو الخدمات الأخرى.

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