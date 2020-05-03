«الإمارات للشحن الجوي» تنقل الصادرات النيوزيلندية إلى أسواقها الرئيسة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تبدأ «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن في «شركة طيران الإمارات»، اعتباراً من اليوم، تشغيل خدمة شحن إلى نيوزيلندا بمعدل أربع رحلات أسبوعياً، للمساعدة على ربط الشركات النيوزيلندية مع أسواقها الرئيسة حول العالم.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن الناقلة تعمل مع الحكومة النيوزيلندية بموجب البرنامج الحكومي «طاقة الشحن الجوي العالمية»، الذي يهدف إلى تسهيل نقل الصادرات النيوزيلندية إلى بقية دول العالم، وضمان استمرار وصول شحنات الإمدادات الأساسية إلى البلاد.

ووفقاً للبيان، ستشغل «الإمارات للشحن الجوي» ثلاث رحلات أسبوعياً (دبي- أوكلاند - ملبورن - دبي)، ورحلة واحدة أسبوعياً (دبي - سيدني - كرايستشيرش - سيدني - دبي) باستخدام طائرات الركاب من طراز «بوينغ 777-300ER»، لتوفر بذلك خطوط شحن حيوية لنقل الصادرات النيوزيلندية إلى العديد من الوجهات في الشرق الأوسط وأوروبا. كما ستساعد الخدمة الجوية أيضاً على شحن الأدوية والأجهزة الطبية إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا.

وأعرب نائب رئيس أول دائرة الشحن في «طيران الإمارات»، نبيل سلطان، عن ارتياحه للعمل مع الحكومة النيوزيلندية، للمساعدة في نقل صادرات المنتجات الطازجة ذات الجودة العالية، والصادرات الأساسية الأخرى من أوكلاند وكرايتشيرش.

وقال: «نرى أن من واجبنا ضمان القدرة على تزويد أسواقنا الرئيسة بالإمدادات الغذائية والمستلزمات الأساسية الأخرى، وكذلك دعم المصدرين النيوزيلنديين في الوقت ذاته». وتشغّل «الإمارات للشحن الجوي» رحلات بأسطولها من طائرات الشحن «بوينغ 777F»، وكذلك بالطائرات المخصصة للركاب من طراز «بوينغ 777-300ER»، لخدمة أكثر من 60 وجهة.

«طيران الإمارات» تزوّد الأسواق الرئيسة بالإمدادات الغذائية.

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