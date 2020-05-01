اقتصادية الشارقة تعلن إعادة فتح المراكز التجارية والمطاعم والصالونات

المصدر: الإمارات اليوم – الشارقة

بناء على التوجيهات العليا في إمارة الشارقة، أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عن إعادة فتح المراكز التجارية وصالونات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية والمطاعم والكافتيريا،اعتبارا من يوم الأحد الموافق 3/5/2020مع ضرورة مراعاةالمنشآت لجميع التدابيرالاحترازية والإجراءات الوقائية للمحافظة على الصحة العامة، خلال المرحلة الأولى لخطة فتح الأسواق في إطار مكافحة تفشي وباء كورونا المستجد، وتتضمن الاشتراطات الحفاظ على سقف الإشغال بنسبة 30٪ من المناطق المشتركة في المراكز التجارية، وضرورة وضع ملصقات على واجهة المتاجر توضح عدد الزوار المسموح بهم داخل المتجر في نفس الوقت بحسب مساحة المتجر ووفقاً لقواعد التباعد الاجتماعي التي تضمن مسافة لا تقل عن 2 متر بين الأشخاص.

وأكدت الدائرة إن إعادة افتتاح هذه القطاعات بشرط تطبيق التدابير والشروط المحددة في التعميم وستقوم فرق الرقابة والحماية التجاريةالتابعةللدائرةوبالتعاون والتنسيق مع فرق بلدية مدينة الشارقة بالتأكد من الالتزام بتلك الشروط، ومن أهم التدابير تعقيم المراكز لمدة 24 ساعة يومياً، وإلزام المتسوقين بضرورة ارتداء كمامات الوجه والقفازات، وتنظيم حملات توعية للموظفين حول الوقاية والحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتكون ساعات العمل في المراكز التجارية من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساءً، وتستثنى محلات بيع المواد الغذائية والسوبرماركت والهايبرماركت والصيدليات بحيث تعمل 24 ساعة، وعلى جميع مرتادي المراكز التجارية التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وفقاً للقرارات الصادرة من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث والازمات.

وأوضحت اقتصادية الشارقة إن يجب على مراكز التسوق تركيب أجهزة كاشفة للحرارة في مداخل المراكز، ووضع المعقمات عند مداخل المركز ونقاط خدمة المتعاملين، والتأكد من أن جميع مرتادي المركز يرتدون كمامات وقفازات، والتبليغ الفوري عن أي حالة اشتباه اصابة بمرض كورونا للجهات المختصة، واستمرار إغلاق المصليات ودور السينما ومراكز الترفيه والأندية الرياضية.

كما تتضمن الخطة ضرورة التأكد من وجود عمال النظافة في كل المراكز التجارية لتنفيذ عمليات التعقيم والتطهير المستمر لكافة المواقع داخل المراكز من بينها دورات المياه والمصاعد والسلالم والأرضيات مع ضرورة تخصيص مناطق التخزين بحيث تصبح سهلة التعقيم، واستخدام الأبواب الإلكترونية التي تضمن تقليل استخدام الأيدي عند الدخول إلى المراكز التجارية والمحال.

وأكدت اقتصادية الشارقة أنه في حالة تناول الطعام داخل المطاعم، فإنه يجب تنظيم المقاعد والطاولات بحيث تشغل 30% من المطعم والحفاظ على مسافة لا تقل عن 2متر بين الأشخاص في المطعم وبحيث لا يزيد عدد الاشخاص عن 4 أشخاص على الطاولة الواحدة. مع ضرورة استخدام معداتالتقديم التي تستخدملمرة واحدة فقط لدى المطاعم والاهتمام بتعقيم الطاولات والمقاعد بالمطهرات عقب كل استخدام.

وتتضمن الخطة على إدارة المراكز التجارية باستخدام مكبرات الصوت الداخلية لتذكير المتسوقين بقواعد وآداب التسوق خلال المرحلة الأولى وتوعيتهم بالإجراءات الاحترازية، ووضع كافة اللافتات والعلامات التي تتضمن التعليمات الخاصة بالتدابير واتباع كافة التعليمات الحكومية في هذا الصدد.

وكشفت الخطة عن إلزام مراكز التسوق بفتح جميع نقاط الدخول لتجنب الازدحام عند المداخل، مؤكدة أنه لن يسمح لكبار السن من المتسوقين والذين تتجاوز أعمارهم 60 عاًما بدخول المراكز التجارية، وتقييد المواقف داخل المركز التجاري بحيث لا تزيد المواقف المتاحة أكثر عن 30 % من جملة المواقف، وايقاف نشاط خدمة صف السيارات وغسيل السيارات.

وشددت الدائرة على إنه على أصحاب المحلات التجارية تعقيم محلاتهم بصورة مستمرة وإلزام جميع العاملين لديهم بارتداء الكمامات والقفازات وتبديلها باستمرار، وتشجيع المتعاملين بالسداد عن طريق الأنظمة الإلكترونية مع التقيد بمسافة التباعد " 2 متر"، وتعقيم عربات التسوق بعد كل عملية تسوق.

وأكدت على محلات تقديم الأطعمة في المركز تعقيم محلاتهم باستمراروتعقيم طاولات الطعام عند كل استخدام، وترك مسافة تباعد بين الطاولات لا تقل عن " 2 متر"، واستخدام أدوات مائدة تستخدم لمرة واحدة.

وإعادة افتتاح صالونات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، للجمهور بشرط استخدام الكمامات والقفازات والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المعلن عنها واتباع طريقه حجز المواعيد لطلب الخدمة.

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