إعادة افتتاح ياس مول والجيمي مول غدا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم





سيتم غدا إعادة افتتاح مركزي ياس مول في أبوظبي، والجيمي مول في العين وذلك تماشياً مع التعليمات الأخيرة التي صدرت عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بخصوص إعادة افتتاح مراكز التسوق والمراكز التجارية، والجولات التفتيشية التي رافقتها للتأكد من تطبيق جميع متطلبات وإجراءات الوقاية الصحيّة والسلامة العامة.

ويأتي افتتاح المركزين التجاريين بعد أن استوفيا بنجاح جميع الإجراءات الاحترازية التي نصّت عليها التعليمات. أما بالنسبة للمراكز التجارية الأخرى والتي تشمل المركز التجاري العالمي أبوظبي، وشمس بوتيك مول في جزيرة الريم، والرمال مول في مدينة العين، فسوف يتم تأكيد موعد إعادة افتتاحهم فور إتمام الإجراءات اللازمة، ويتم اتخاذ تدابير الصحة والسلامة المشددة لضمان أعلى مستويات الحماية والنظافة للموظفين والزوار مع استئناف عمل مراكز التسوق.

وتسمح التعليمات الحكومية التي صدرت مؤخراً بمعاودة فتح متاجر التجزئة ومحلات البقالة والسوبرماركت والصيدليات التي بقيت تعمل طوال الوقت، إلى جانب صالونات الحلاقة والتجميل التي سوف تقدم خدماتها من خلال المواعيد المسبقة فقط مع مراعاة مسافة التباعد الاجتماعي.



وفي حين ستبقى مراكز الترفيه مغلقة، ستعاود المطاعم والمقاهي العمل مع تقديم خدماتها لمجموعات لا تزيد على أربعة أشخاص للطاولة الواحدة مع استضافة ما يصل إلى 30% من قدرتها الاستيعابية.

وستواصل هذه المنافذ تقديم خدمات الطلبات الخارجية والتوصيل إلى المنازل مع دعمها بخيارات التوصيل عبر الإنترنت، وذلك بعد أن وقّعت الدار اتفاقية جديدة بهذا الشأن مع "زوماتو" لخدمات توصيل الطلبات.

وكان ياس مول قد أطلق مؤخراً خدمة "نتسوّق لأجلكم" لدعم جميع المسـتأجرين، وهي خدمة جديدة ومبتكرة تتيح لسكان أبوظبي طريقة تسوّق عن بعد في غاية الراحة والسهولة عبر منصة "أكياسي" (Akyasi)، تستكملها خدمة توصيل مجانية إلى باب المنزل، وتوفر هذه الخدمة المبتكرة تجربة تسوّق افتراضية لجميع عروض البيع بالتجزئة من "ياس مول".

وتتضمن إجراءات الصحة والسلامة المشدّدة التي تم تطبيقها عبر مراكز التسوق، تركيب الكاميرات الحرارية، ومراقبة درجات حرارة الأفراد، وتوفير طواقم طبية ميدانية وممرضات خلال ساعات عمل المراكز التجارية. وسيخضع جميع الموظفين في مراكز التسوق لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس "كوفيد-19" قبل معاودة العمل، إلى جانب إجراء فحوصات منتظمة لقياس درجة الحرارة كل ساعتين خلال الدوام الرسمي. كما سيتم تنظيم ركن السيارات بترك مساحة شاغرة بين السيارة والأخرى، وسيطلب من الزوار والموظفين على حد سواء ارتداء الكمامة الطبية والقفازات الواقية.

وتم تزويد مراكز التسوق بأجهزة تعقيم إضافية في جميع دورات المياه، مع تثبيت لافتات إرشادية تشجع الضيوف على التباعد الاجتماعي في المساحات المفتوحة بما في ذلك السلالم المتحركة.

وسوف تستوعب منافذ البيع بالتجزئة متسوّقاً واحدًا لكل خمسة أمتار مربعة، مع إغلاق غرف تغيير الملابس وعدم السماح بتبديل المشتريات. وسوف يتم التشجيع على استخدام خدمة الدفع غير النقدي لتقليل الاحتكاك الجسدي، كما سيتم وضع قيود على تجربة المنتجات بما فيها مستحضرات التجميل والأحذية، وقد تم إيقاف تشغيل جميع شاشات اللمس، وحصر استخدام المصاعد بأصحاب الهمم فقط، ولن يُسمح لكبار السن الذين تجاوزت أعمارهم الستين عاماً بدخول مراكز التسوق لضمان سلامتهم. وسيتم استخدام روبوتات أمنية وأخرى للتنظيف داخل مراكز التسوق لتقليل الاحتكاك بالضيوف قدر الإمكان، فضلاً عن تلبية جميع احتياجات خدمة العملاء بواسطة أجهزة لوحية غير تلامسية.



وتبدأ ساعات العمل طوال شهر رمضان المبارك من الساعة 12 ظهراً حتى 9 مساءً، ما عدا متاجر السوبرماركت والصيدليات من الساعة 9 صباحاً حتى 12 مساءً.

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