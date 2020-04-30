«القابضة» تستكمل الاستحواذ على «الإنشاءات البترولية الوطنية»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «القابضة» (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، عن استكمال عملية الاستحواذ على شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، حيث تأتي هذه الخطوة في أعقاب استكمال «القابضة» شراء حصة 30% من أسهم «الإنشاءات البترولية الوطنية» من شركة اتحاد المقاولين العالمية.

وأوضح بيان، صادر أمس، أن شركة «القابضة» (ADQ)، التي عرفت سابقاً باسم «شركة أبوظبي التنموية القابضة»، استحوذت على الأسهم الباقية من شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، بعد إعلانها، الشهر الماضي، عن إضافة 14 شركة إلى محفظتها، منها الشركة القابضة العامة «صناعات»، التي كانت تمتلك حصة الأغلبية في شركة الإنشاءات البترولية الوطنية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «القابضة» (ADQ)، محمد حسن السويدي، إن محفظة «القابضة» (ADQ) تضم عدداً من أكثر الشركات نجاحاً وطموحاً في إمارة أبوظبي، مضيفاً: «نتطلع إلى العمل عن قرب مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، مع استمرارنا في تطوير محفظة عالمية المستوى من الشركات التي تضيف قيمة ملموسة إلى اقتصاد الإمارة».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للمحافظ الاستثمارية في «القابضة» (ADQ) رئيس مجلس إدارة شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، خليفة سلطان السويدي، إن شركة الإنشاءات البترولية الوطنية تضع أسساً قوية لتحقيق النمو على المدى البعيد، مدفوعة برؤيتها الاستراتيجية وما تمتلكه من خبرات إدارية وتشغيلية، وأضاف أن شركة الإنشاءات البترولية الوطنية ستواصل، من خلال توجيهات «القابضة»، التركيز على نقاط قوتها الأساسية.

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