«دبي الوطنية للتأمين» تقدّم خصومات للعاملين في «الصحة» و«الشرطة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين عن عرض خاص لجميع العاملين في القطاع الصحي والدفاع المدني والشرطة، تقديراً لجهودهم خلال تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) عالمياً.

وأفادت الشركة في بيان لها، أمس، أنها ستقدم خصومات خاصة تصل لغاية 30% على وثائق التأمين على السيارات والمنازل، وغيرها من فئات التأمين المختارة، للعاملين في هذه القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن هذا العرض يستمر ثلاثة أشهر من 29 أبريل إلى 28 يوليو 2020.

وأوضحت الشركة أنه يمكن للأفراد العاملين في القطاعات المذكورة الاتصال أو النقر على الرابط: https:/‏‏‏/‏‏‏www.dnirc.com/‏‏‏DNIPROMO، أو زيارة الموقع الإلكتروني www.dnir.com والنقر على العرض الترويجي، وادخال الكود DNIPROMO.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور ورئيس مجلس إدارة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، خلف أحمد الحبتور، إن «وثائق التأمين مخفّضة الأسعار، ليست سوى بادرة صغيرة مقارنةً بالتضحيات التي يبذلونها يومياً للحفاظ على صحتنا وأمننا».

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