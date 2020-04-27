المراكز التجارية في أبوظبي تستعد لاستقبال المتسوقين مجددا

المصدر: ابوظبي -الامارات اليوم

تماشياً مع توجيهات الجهات المختصة، بدأت مراكز التسوق في أبو ظبي الاستعداد لاستقبال المتسوقين مرة أخرى. وفي إطار ذلك قامت مراكز التسوق بعمليات التنظيف الكامل و الشامل وعمليات التعقيم، وتركيب أجهزة قياس درجة الحرارة على قدم وساق لضمان بيئة آمنة وخالية من العدوى.

وصرح واجب الخوري، مدير شركة لاين للاستثمار و العقارات ذ.م.م. و هي الذراع العقاري لمجموعة اللولو العالمية، و التي تعمل على إدارة و تشغيل و تطوير أكثر من 15 مركزًا تجاريًا رائدًا مثل الوحدة مول، الخالدية مول، مشـرف مول " نعمل عن كثب مع مختلف الجهات و السلطات الحكومية. لتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة. حرصنا على تنظيف وتعقيم كل نقطة وزاوية وركن في مراكز التسوق التابعة لنا وذلك لضمان سلامة عملائنا وموظفينا.

” ومن الخطوات الرئيسية الأخرى التي حرصنا عليها إجراء الفحوصات الطبية لموظفي المركز التجاري والمستأجرين وذلك بالتنسيق مع " صحة" في المراكز المخصصة لفحص فيروس كورونا المستجد COVID-19. حيث قمنا بفحص أكثر من 5000 موظف حتى الآن، وأضاف السيد/ واجب الخوري: "نتوجه بالشكر إلى كل أفراد المجتمع على كل التزامهم و دعمهم ، أحثهم باتباع كافة إجراءات الأمان مثل التباعد الاجتماعي ، وارتداء الأقنعة والقفازات كلما ذهبوا للتسوق".

شركة لاين للاستثمار والعقارات ذ.م.م. المخولة بإدارة مراكز التسوق في مجموعة اللولو العالمية و التي يمتد نشاطها في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي

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