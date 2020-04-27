«موتورولا» تطلق هاتفاً جديداً يدعم «الجيل الخامس»

المصدر: شيكاغو - د.ب.أ

كشفت شركة «موتورولا» عن هاتفها الذكي Edge الجديد، الذي يدعم تقنية الجيل الخامس لنقل البيانات بصورة أسرع. وأوضحت الشركة أنها قامت في جهازها الجديد بسحب حواف الشاشة حول زوايا الجهاز، بحيث تشغل نصف الجانب الخارجي تقريباً، مشيرة إلى أنها تهدف من خلال التصميم الجديد إلى تشغيل هاتف «أندرويد»، من خلال أزرار أو عناصر تحكم على حواف الشاشة. وأضافت أن باقة التجهيزات التقنية للهاتف الجديد تشتمل على معالج «كوالكوم Snapdragon 765» وذاكرة وصول عشوائي سعة ستة غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 128 فيفابايت. وبينت أن هاتف Edge يتميز بشاشة OLED قياس 6.67 بوصات، وتعمل بدقة وضوح 2340 x 1080 بيكسل، فيما يمكن للجهاز الجديد عرض محتويات الصورة عالية التباين بفضل تقنية HDR10، وبمعدل تنشيط صورة يبلغ 90 هرتز حداً أقصى. ولفتت «موتورولا» إلى أنها جهزت الهاتف الجديد بثلاث كاميرات، حيث تعمل العدسة واسعة الزاوية بدقة 64 ميغابيكسل، والعدسة المقربة بدقة 16 ميغابيكسل، في حين تعمل عدسة «الماكرو» بدقة ثمانية ميغابيكسل.

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