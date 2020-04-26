91 ألف اشتراكاً إضافياً في وسائل الاتصال في فبراير الماضي

المصدر: عبير عبد الحليم ابوظبي

كشفت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة عن زيادة في اعداد الاشتراكات في وسائل الاتصال في شهر فبراير الماضي بلغت 91 ألفا و482 اشتراكا مقارنة بشهر يناير الماضي.

وقالت الهيئة في تقرير أصدرته اليوم، ان الزيادة في الاشتراكات الخاصة بوسائل الاتصال تعود الى الزيادة في اشتراكات الهاتف المتحرك واشتراكات الهاتف الثابت بينما تراجعت الاشتراكات في الانترنت.

وتفصيلا قالت تنظيم الاتصالات ان هناك زيادة في اشتراكات الهاتف المتحرك في شهر فبراير الماضي بلغت 93 ألفا و857 اشتراكا مقابل شهر يناير الماضي حيث بلغ عدد الاشتراكات في شهر فبراير الماضي 18 مليونا و365. ألفا و864اشتراكا في فبراير الماضي مقابل 18 مليونا و272الفا و7 اشتراكات في يناير الماضي

واوضحت الهيئة ان هناك 204,9 اشتراكات لكل 100 نسمة في المتحرك في فبراير الماضي مقابل 204,1اشتراكات لكل 100 نسمة في يناير الماضي نتيجة للزيادة في الاشتراكات.

ووفقا لتنظيم الاتصالات زاد عدد الاشتراكات في الهاتف الثابت خلال شهر فبراير 4424 اشتراكا حيث ارتفعت الاشتراكات الى مليونين و352 الفا و544اشتراكا في فبراير الماضي مقابل مليونين و348 الفا و120اشتراكا في يناير الماضي.

وتراجعت اشتراكات الانترنت 6797اشتراكا في فبراير الماضي لتتراجع بذلك إجمالي الاشتراكات من 3ملايين و45 الفا و86 اشتراكا الى 3 ملايين و38 الفا و289 اشتراكا في فبراير الماضي.

وبذلك تكون اشتراكات وسائل الاتصالات في الدولة قد زادت 91 الفا و482 اشتراكا خلال فبراير الماضي مقارنة مع يناير الماضي

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news