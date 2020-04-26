"دافزا" تطلق حزمة حوافز للشركات منها تأجيل دفع الإيجارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا" عن إطلاق حزمة حوافز وتسهيلات دعماً لشركات المنطقة الحرة التي تتخذ من "دافزا" مقراً لها وذلك حرصاً على استمرارية أعمالها في شتى القطاعات الاقتصادية التي تعمل بها وذلك تخفيفاً من حدة التأثيرات الاقتصادية والإجراءات الاحترازية لما يشهده العالم في هذه الفترة.



وتأتي هذه الخطوة بشكل أساسي لتعزيز قدرة الشركات على التكيّف مع التقلبات العالمية ومنحها المرونة الكافية للتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الحالي، حيث تضمنت تأجيل دفع الإيجارات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وتيسير الدفعات المالية من خلال أقساط ميسرة بصورة شهرية، إلى جانب إعفاء تجار ومحال التجزئة ضمن المنطقة الحرة من قيمة الإيجار لمدة ثلاثة أشهر، ورد جميع مبالغ التأمين على المساحات المستأجرة وجميع ضمانات العمالة للشركات، إضافة إلى إعفاء الشركات الجديدة من رسوم التسجيل والترخيص، فضلاً عن إلغاء الغرامات على الشركات.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة المنطقة بمطار دبي: "نسعى من خلال هذه الحزمة إلى التقليل من تداعيات هذه الأزمة على الشركات والتضامن معهم لتجاوز هذه التحديات الناجمة عن تفشي فيروس (كوفيد - 19) عالمياً، وهو ما يعكس التزامنا الحقيقي كشريك استراتيجي لمتعاملينا وبتوفير البيئة الملائمة لاستدامة واستمرارية الأعمال على الرغم من التقلبات والظروف الاقتصادية العالمية، حيث تأتي هذه الحزمة في وقتٍ تواجه فيه هذه الشركات ظروفاً استثنائية تؤثر بشكل غير متوقع على مختلف أنواع الأعمال والأنشطة".



وأضاف سموه، أن "المنطقة الحرة في مطار دبي تعتبر شريكاً مهماً لمختلف الشركات التي تعمل في أكثر من 20 قطاعا اقتصاديا حيويا من (دافزا)، حيث تسهل هذه الحزمة حركة تجارة الشركات وعملياتها التشغيلية، ونحرص على طمأنتها خلال هذه المرحلة الصعبة التي تشكل تحديات كبيرة للوضع الاقتصادي المستقبلي العالمي، في إشارة إلى أن استثماراتها وأعمالها بمكان آمن سيمكنها من تجاوز هذه المرحلة والخروج منها أقوى مما كانت عليه".

من جانبه، قال مدير عام "دافزا"، الدكتور محمد الزرعوني، إن "مجموعة الحوافز والتسهيلات الجديدة تؤكد على جهود (دافزا) المتواصلة في تقديم جميع أشكال الدعم لشركات ومتعاملي (دافزا)، وهي تأتي بمثابة استكمال لسلسلة من التسهيلات وخدمات الدعم التي نوفرها لهم خلال مرحلة اقتصادية تؤثر على عملياتها بشكل مباشر وقد تضعها في ظروف صعبة على المددين القصير والبعيد".



وأضاف أن "ذلك يأتي تأكيداً بأننا عضيد لهم في كافة الظروف فهم يمثلون إحدى دوافع محركاتنا الاقتصادية ودعمهم الآن هو دعم لاقتصادنا والاقتصاد العالمي وهي المعادلة التي نحرص على توازنها لكي تحقق استفادتها لجميع الأطراف، وهكذا هي (دافزا) تعمل بكل تفاعل وتكامل مع شركاءها الاستراتيجين لضمان استمرارية واستدامة الأعمال وتوفير سبل الدعم كافة".

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