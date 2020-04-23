غرفة دبي تعرض مشروعات رواد الأعمال أمام المستثمرين

المصدر: سامح عوض الله _ دبي

قالت غرفة تجارة وصناعة دبي إن مبادرتها "دبي للمشاريع الناشئة"، المتخصصة بدعم المشاريع الناشئة وريادة الأعمال، قد أطلقت برنامجاً تدريبياً رقمياً متخصصاً للمتأهلين الـ 50 المتأهلين للمرحلة الثانية من الدورة الخامسة من مسابقة "دبي لرواد الأعمال الذكية"، وهو أول برنامج من نوعه يكون رقمياً بالكامل. وتهدف هذه المسابقة لمساعدة رواد الأعمال الشباب ليكونوا جزءاً من مبادرات دبي الاستراتيجية، بالإضافة إلى تعزيز دور رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع في منظومة الأعمال المبتكرة المستقبلية التي تعزز من مكانةالإمارة كمركز عالمي للأعمال المبتكرة.

ويستمر البرنامج التدريبي الإلكتروني المتخصص لمدة 10 أسابيع، ويبدأ من 19 أبريل وحتى 30 يونيو 2020، حيث تم استبدال البرنامج الأولي للمتأهلين للمرحلة الثانية من المسابقة والذي كان عبارة عن يومين من التدريب، بتدريب متنوع يستمر لعشر أسابيع لعدد أكبر من المشاركين بالمسابقة لإتاحة المجال لهم للاستفادة من التدريب المتخصص خصوصاً في هذه الأوقات الاستثنائية، ومساعدتهم على تخطي تحديات المرحلة الحالية. وسيتم تنظيم أكثر من 100 ورشة تدريبية إلكترونية فردية وجماعية على امتداد البرنامج التدريبي للمسابقة الذي يستمر لمدة شهرين ونصف.

وأطلقت دبي للمشاريع الناشئة على هامش البرنامج التدريبي دليلاً إرشادياً جديداً حول كيفية عرض أفكار الأعمال بطريقة مهنية صحيحة، حيث قامت غرفة دبي بإعداد هذا الدليل بناءً على أفضل الممارسات العالمية المتلائمة مع بيئة الأعمال في الإمارة. ويمكن للمشاركين في المسابقة وغيرهم من رواد الأعمال الاستفادة من الدليل لتحقيق نتائج إيجابية مشجعة لدى عرض أفكارهم على مستثمرين أو هيئات تحكيمية متخصصة.

ويشتمل البرنامج التدريبي على مجموعة متنوعة من النشاطات ومنها الاستفادة من دليل عرض أفكار الأعمال الذي طورته الغرفة، وتنظيم جلسات جماعية لعرض الأفكار، والمشاركة بسلسلة من الورش التدريبية الإلكترونية والاجتماعات المرئية مع الفائزين والمشاركين السابقين في مسابقة دبي لرواد الأعمال الذكية. ويشمل كذلك البرنامج التدريبي 4 أسابيع من التدريب والعمل المتخصص لكل مشارك مع مدربين وموجهين لتحسين نماذج أعمالهم، بالإضافة إلى لعب المشاركين دور أعضاء لجنة التحكيم في مسابقة محاكاة فيما بينهم.



وقالت مدير ريادة الأعمال في غرفة تجارة وصناعة دبي، ناتاليا تشيفا إن هذا البرنامج التدريبي الأول من نوعه يعتبر نموذجاً تدريبياً مبتكراً يراعي متطلبات هذه المرحلة الاستثنائية المليئة بالتحديات، ويساهم في تعزيز مهارات وقدرات رواد الأعمال والمشاريع الناشئة على شق طريقهم في عالم ريادة الأعمال، مؤكدة ان الذين تم اختيارهم للمرحلة الثانية من مسابقة دبي لرواد الأعمال الذكية تم اختيارهم بعناية فائقة وسيتم تدريبهم جيداً لتأسيس أعمال ناجحة.

ولفتت تشيفا إلى أن إطلاق الدليل الإرشادي حول كيفية عرض أفكار الاعمال يعتبر مبادرة جديدة وضعت فيها دبي للمشاريع الناشئة كل خبراتها لإعداده ليكون في نهاية الأمر أداة تدريبية وتثقيفية لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة والمشاريع الناشئة، مشددة على أن برنامج مسابقة دبي لرواد الأعمال الذكية لهذا العام يعتبر شاملاً ومتكاملاً، ويوفر إضافة هامة لدعم المشاريع الناشئة في إمارة دبي.

وتهدف هذه المسابقة لمساعدة رواد الأعمال الشباب ليكونوا جزءاً من مبادرات دبي الاستراتيجية، بالإضافة إلى تعزيز دور رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع في منظومة الأعمال المبتكرة المستقبلية التي تعزز من مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال المبتكرة.

وشهدت مسابقة دبي لرواد الأعمال الذكية في دوراتها الأربع الماضية مشاركة أكثر 1,600 مشارك، ما يعكس عالمية المسابقة وريادتها في استقطاب مشاركات الشركات العالمية الناشئة، مع نمو بارز في عدد المشاركات العالمية.



وتعتبر "دبي للمشاريع الناشئة"، التي أطلقتها غرفة دبي خلال العام 2016، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تعمل تحت مظلة مدينة دبي الذكية، وتجسد قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، حيث تعتبر مصدراً رئيسياً لرواد الأعمال في دبي، ويمكن للزوار الاطلاع على فرص العمل الجديدة، كما يمكن الاشتراك بأهم الأحداث التي تركز على التكنولوجيا، والدورات ولقاءات وغيرها من المعلومات المتطورة الهامة. وتدعم "دبي للمشاريع الناشئة" استراتيجية غرفة دبي الرامية إلى دعم رواد الأعمال وتشجيع الابتكار، حيث أطلقت الغرفة في عام 2015، استراتيجية الابتكار الهادفة إلى تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي.