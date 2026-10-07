حمدان بن محمد يُطلق "تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد" لاستقطاب الأفكار الملهمة

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مكّنت دبي من رسم آفاق المستقبل عبر استباق العالم في التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة، وتقديم نموذج استثنائي من القدرة على الارتقاء بقدرات الإنسان، وتمكينه من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لترسيخ الريادة والتميز عالمياً وفي جميع القطاعات.

جاء ذلك بمناسبة الإعلان عن الفائزين في النسخة الثالثة من "تحدي طبّق في دبي" في بوليفارد أبراج الإمارات، والذي يأتي في إطار مبادرة " طبّق في دبي" التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي لدعم تطوير التطبيقات والمهارات الرقمية وريادة الأعمال التقنية في الإمارة، واستقطبت النسخة الثالثة من التحدي 9,754 طلباً ليرتفع إجمالي حجم المشاركة في الدورات الثلاث إلى 15,564 طلباً من 153 دولة، وساهم التحدي على مدى ثلاث دورات في تطوير 1700 نموذج أولي، وإطلاق ما يزيد عن 140 تطبيقاً.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي ستبقى المنصة التي ينطلق منها الإبداع ليشع في أنحاء العالم، ويتجسد في مبادرات وتطبيقات مبتكرة ترفع من أداء الحكومات، وتسهم في بناء جيل جديد من الخدمات التي ترتقي بالمجتمعات وجودة حياة الناس.

وأضاف سموه: من أجل مواصلة دبي رؤيتها العالمية في تحويل الأفكار إلى مشاريع رائدة تستفيد منها البشرية، نعلن اليوم عن إطلاق "تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد"، الذي يشكل رؤية جديدة للتحدي، ولننتقل من خلاله إلى مرحلة جديدة من الاستفادة من هذه التقنيات ولتكون دبي المدينة الأولى التي تقود الابتكار في هذا المجال، الذي سيسهم في خلق التصورات المستقبلية لمنظومة تقديم الخدمات لتكون أكثر كفاءة وسرعة وسهولة وقرباً من الإنسان.

ودعا سموه المبدعين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في التحدي برؤيته الجديدة، وقال: دبي تفتح أبوابها لكل فكرة ملهمة تسهم في تغيير العالم، وتترك الأثر الإيجابي، وتقربنا من الغد المشرق الذي نطمح به.

وهنّأ سموّه الفائزين في "تحدي طبّق في دبي" لما قدموه من أفكار وتطبيقات مبتكرة أسهمت في إحداث أثر ملموس، مؤكداً أهمية تحويل الأفكار الواعدة إلى إنجازات عملية وتابع سموه قائلاً: ترسخ دبي مكانتها حاضنة للعقول والخبرات والقدرات، وتوفر البيئات التي تمكنها من التنافس للوصول إلى المستقبل، وهذا ما يعكسه النجاح الكبير الذي حققه "تحدي طبّق في دبي"، والذي تجاوز، بفضل الإقبال والتفاعل الكبيرين، كونه مبادرة فحسب ليصبح محفزاً للإلهام وتسريع الخطى لاكتشاف آفاق جديدة للذكاء الاصطناعي.

وقد كرم سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين في النسخة الثالثة من التحدي في بوليفارد أبراج الإمارات، وذلك بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي وسعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

ويشكل "تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد" تحولاً نوعياً في نموذج المسابقة من تطوير تطبيقات رقمية إلى تطوير أنظمة مستقلة قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد، ضمن تطبيقات فعلية مصممة لتلبية احتياجات المستخدمين الحقيقيين والأسواق الفعلية.

ويأتي إطلاق هذا التحدي في إطار مساعي دبي لتسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد وتعزيز جاهزية منظومة الأعمال للاستفادة من إمكاناتها، بما يدعم طموح الإمارة لترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً في توظيف هذه التقنيات اقتصادياً وتجارياً وخلق فرص جديدة للابتكار والنمو، ويشجع التحدي المشاركين على تحديد المشكلات ذات الأولوية، وتصميم أنظمة ذكاء اصطناعي مساعد لمعالجتها، واختبار أثر الحلول التي يطورونها، واستكشاف إمكانية تحويلها إلى منتجات وخدمات ومشاريع تجارية قابلة للتطبيق والنمو.

ويفتح التحدي باب المشاركة أمام المبتكرين من مختلف أنحاء العالم، سواء كانوا من المتخصصين أو غير المتخصصين في المجالات التقنية، دون وضع حد أدنى للعمر؛ حيث يمكن للأفراد والفرق المشاركة بفكرة مبتكرة، أو نموذج أولي، أو منتج أولي في مراحله المبكرة، كما يتيح التحدي للشركات القائمة تقديم حلول أو قدرات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد، فيما تُستثنى من المشاركة الحلول التي اكتمل طرحها وتسويقها تجارياً، ويأتي اتساع نطاق المشاركة في المسابقة لإتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من الابتكارات والحلول النوعية.

ويركّز التحدي على تطوير حلول مبتكرة تستخدم الذكاء الاصطناعي المساعد، وتقييم أثرها وإمكانات تطبيقها، بما يفتح المجال أمام تحويل الأفكار الواعدة إلى منتجات وخدمات ومشاريع قابلة للنمو، حيث لا يرتكز على الجانب التقني وحده، بل يحفز المشاركين على تحديد التحديات ذات الأولوية، وتطوير تقنيات ذكاء اصطناعي مساعد لمعالجتها، وتقييم أثرها المحتمل، واستكشاف إمكانات تحويلها إلى منتجات وخدمات ونماذج أعمال قابلة للنمو والاستدامة.

ويتنافس المشاركون ضمن أربع فئات رئيسية؛ هي "أفضل مساعد في الفئة المجتمعية"، الذي يركز على إحداث أثر إيجابي في المجتمع من خلال تعزيز التماسك والشمول الاجتماعي، ودعم مجالات التعليم والاستدامة والمرونة الاجتماعية؛ و"أفضل مساعد في الفئة الشخصية"، الذي يركز على توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين الحياة اليومية والإنتاجية والصحة والرفاهية ودعم اتخاذ القرارات الشخصية؛ بالإضافة إلى "أفضل مساعد في فئة الأعمال"، الذي يعمل على تمكين مؤسسات القطاعين العام والخاص من تحسين سير العمل والخدمات وعمليات اتخاذ القرار وتجربة العملاء، إلى جانب "أفضل مساعد في فئة الشباب" والذي يطوره مشارك لا يتجاوز عمره 21 عاماً، وفي حال المشاركة ضمن فريق، يجب أن يكون الفريق بقيادة شاب أو شابة، وأن يكون المتقدم الرئيسي للمشاركة دون سن 21 عاماً عند التسجيل.

ويحصل الفائز في كل فئة على منحة قدرها 550 ألف درهم، تمكّنه من مواصلة تطوير حل الذكاء الاصطناعي المساعد الخاص به وتنمية مشروعه، في حين سيحصل أحد الفائزين الأربعة على أعلى تقدير في التحدي، وهو لقب "أفضل نظام ذكاء اصطناعي مساعد للعام"، وتكون جائزته مليون درهم، مما يرفع إجمالي قيمة الجائزة إلى أكثر من 2.5 مليون درهم.

وانطلق التحدي اليوم مع افتتاح باب التسجيل أمام المبتكرين، ورواد الأعمال، والطلاب، ومطوري التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، بهدف تمكين المشاركين من تطوير أنظمة قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد قادرة على معالجة تحديات واقعية، مع إمكانية التوسع إلى مشاريع مؤثرة.

ومن ثم سيتم تنظيم ثلاث ورش عمل تمهيدية حول الذكاء الاصطناعي المساعد، وفي نوفمبر، تُفتتح "الأكاديمية الرقمية"، التي تتضمن أربع دورات تدريبية متقدمة وأربع ورش عمل تطبيقية، إلى جانب جلسات إرشادية، ويُغلق باب المشاركة في ديسمبر 2026، مع استكمال المتطلبات التي تشمل النموذج الأولي والعرض التقديمي والفيديو التوضيحي.

وتتاح للمشاركين إمكانية الوصول إلى محتوى معرفي للتعلم الذاتي، وورش عمل، وجلسات متخصصة، وبرامج إرشاد متخصصة، تساعدهم على تعميق فهمهم للذكاء الاصطناعي المساعد، وتطوير أفكارهم وحلولهم، وتقييم إمكاناتها، وإعداد عروضهم التقديمية.

ويمكن للراغبين بالتقديم والمشاركة بالتحدي تقديم طلباتهم عبر زيارة الرابط التالي : https://www.dubaichamberdigital.com/create-ai-agents

وكرّم سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين في النسخة الثالثة من "تحدي طبّق في دبي" ضمن أربع فئات، هي "أفضل تطبيق من تصميم الشباب"، و"أفضل تطبيق في فئة التأثير المجتمعي"، و"أفضل تطبيق في فئة الابتكار"، إضافة إلى "أفضل تطبيق في فئة تعزيز جودة الحياة".

ومُنحت جائزة "أفضل تطبيق من تصميم الشباب" إلى تطبيقEttan Ehsan ، وهي منصة تعليمية تفاعلية تحوّل المواد الدراسية إلى تحديات تعليمية قصيرة وممتعة، وفاز تطبيق RUSH بجائزة "أفضل تطبيق في فئة التأثير المجتمعي" وهو سوق إلكتروني للرحلات الجماعية يربط المسافرين بتجارب سفر مختارة بعناية، وفاز تطبيق LiaPay بجائزة "أفضل تطبيق في فئة الابتكار" وهو مساعد مالي مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

كما فاز تطبيق POP من Kwelio بجائزة "أفضل تطبيق في فئة تعزيز جودة الحياة" وهو تطبيق ذكي يدعم الالتزام بتناول الأدوية بالاستناد إلى علم السلوك وتقنيات التحفيز المستوحاة من الألعاب والتحليلات التنبؤية.

وحاز تطبيق POP من Kwelio على جائزة التطبيق الأفضل للعام.

وسيتاح للمتأهلين إلى المرحلتين النهائية ونصف النهائية في "تحدي طبّق في دبي" الانضمام مباشرةً إلى برنامج خاص تقدمه "أوراسيا كابيتال"، وهو برنامج حضوري يمتد لستة أشهر ويهدف إلى دعم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة قبل جاهزيتها للاستثمار.

ومن خلال الإرشاد المنهجي، وإتاحة الوصول إلى الخبرات، وربط المشاركين بالشبكات والموارد المناسبة، سيُسهم البرنامج في دعم المشاركين على تسريع تطوير منتجاتهم، وصقل نماذج أعمالهم، وتحقيق زخم أولي في السوق.

وتعد "أوراسيا كابيتال" الذراع الاستثمارية لرأس المال الجريء لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، وتستثمر في الشركات الناشئة بدءاً من مرحلة ما قبل التأسيس (Pre-Seed) وصولاً إلى الجولة الاستثمارية من الفئة B (Series B).

ومنذ إطلاقه في العام 2023، تطوّر "تحدي طبّق في دبي" من مسابقة لتطوير التطبيقات إلى منصة عالمية لدعم المؤسسين والمبتكرين في الاقتصاد الرقمي، وتوفير مسار متكامل لتحويل الأفكار التقنية إلى مشاريع وتطبيقات قابلة للتطوير.