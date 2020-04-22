دبي تسهل نقل 39 ألف سائح على متن 13 سفينة عالقة في المنطقة

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

في رسالة سامية تعكس مدى الوعي لدى مختلف القطاعات والإدارات استقبلت دبي السفن السياحية العالقة بالمنطقة وعددها 13 سفينة، تحمل ما يقارب 39 ألف شخص بواقع 29 ألف راكب و10 آلاف من الطواقم البحرية، وذلك لتسهيل عملية خروجهم ومغادرتهم للدولة بكل انسيابية إلى أوطانهم، ما يؤكد قدرة دبي وإمكاناتها في التعامل مع الحالات الطارئة، والتحديات العالمية بكل أشكالها، والنهج الإنساني والمبادرات الحضارية التي وجه بتنفيذها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتنفيذاً لتوجيهات حكومة دبي بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، تمت عملية استقبال و إجلاء المسافرين وسط التدابير الاحترازية والوقائية كافة من فحوص وعمليات تنظيف مكثف ومستمر، وتعقيم شامل لكل المرافق وفقاً لأعلى المعايير الصحية والمبادئ التوجيهية والتعليمات المعتمدة في هذا الشأن.

وأعلنت مراسي «بي آند أو» الذراع التشغيلية لموانئ دبي العالمية، عن إنجازها ختام الموسم السياحي البحري بالعمل وبشكل وثيق مع كل مشغلي الرحلات البحرية السياحية والوكلاء البحريين، بشكل ملائم يضمن رضا شركائنا والعودة الآمنة لجميع ركاب الرحلات إلى بلدانهم، مراعين بالدرجة القصوى العناية بصحة الأفراد وسلامتهم، وذلك بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي والتنسيق مع كل شركائها الاستراتيجيين، مثل هيئة دبي للطيران المدني، طيران الإمارات، جمارك دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وهيئة الصحة بدبي.

وقال الرئيس التنفيذي لمراسي «بي آند أو» والمدير التنفيذي لميناء راشد، محمد المناعي: "تم تنفيذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كرونا المستجد (كوفيد 19) شملت كل التدابير الاحترازية والوقائية كما تم إرشاد موظفينا بكل التدابير والبروتوكولات الاستثنائية المتعلقة بالصحة، وتأجيل جميع الفعاليات والأنشطة التي يجتمع فيها الحشود، حتى في غرف الاجتماعات المغلقة، وحصرنا تقديم الوجبات الغذائية في كل المطاعم المتوافرة في مناطق أعمالنا على خدمات التوصيل والطلبات الجاهزة."

وأضاف أن "السلاسة التي تم بها إنجاز ختام الموسم السياحي البحري ووسط هذه الظروف الدولية الطارئة تؤكد دور دبي العالمي في قيادة القطاع البحري وكفاءتها العالمية في استقبال 13 سفينة سياحية عملاقة وتمكين السياح والطواقم البحرية من المغادرة إلى أوطانهم بكل أريحية وسط إجراءات وقائية متميزة. ونؤكد هنا أننا نضع كل مواردنا وطاقاتنا في مراقبة الوضع عن كثب والتنسيق المباشر مع الجهات والسلطات الصحية، ونكرر التزامنا وامتثالنا لتوجيهات وتعليمات حكومة دبي المتعلقة بهذا الصدد".

من جهته، قال نائب رئيس أول دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة"، حمد بن مجرن: "تتمتع دبي بمقومات عالمية في مواجهة التحديات في مختلف القطاعات، ويأتي القطاع السياحي في أولوية هذه القطاعات، إن نجاح دبي في ختام موسمها السياحي البحري بمنتهى السلاسة ودون أي عوائق يرسخ من موقع دبي العالمي الرائد في السياحة البحرية، وقدرتها على مواجهة أي ظروف طارئة بكل كفاءة".