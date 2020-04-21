«منصة.كوم».. سوق رقمية تتيح شراء وبيع المنتجات خلال رمضان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت «مجموعة موانئ دبي العالمية»، أمس، سوقاً رقمية على شبكة الإنترنت لدعم المعارض الرمضانية خلال شهر رمضان المقبل، تتيح من خلالها شراء وبيع المنتجات والبضائع المتنوعة، بالتعاون مع اقتصادية دبي، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري، للحفاظ على استمرار تدفق حركة التجارة، لاسيما تجارة التجزئة في الإمارة، في ظل قواعد «التباعد الاجتماعي» الرامية إلى الحفاظ على سلامة الجميع وضمان أعلى مستويات الحماية للحيلولة دون تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفاد بيان صدر أمس، بأنه يمكن للتجار والراغبين في عرض منتجاتهم وبضائعهم عبر «منصة.كوم» القيام بذلك من خلال آلية تسجيل سهلة ومجانية متاحة الآن على الموقع الإلكتروني: manasah.com، لافتاً إلى أن الموقع يضم خيار التسليم دون تلامس، للحدِّ من الحاجة إلى التفاعل مع جهات التوصيل.

إعادة التكيف

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، إن إعادة التكيف والتطور لاستمرار حركة التجارة وسط الظروف الراهنة التي فرضها انتشار فيروس «كوفيد-19» في العالم أجمع، من أهم الخطط التي نعمل عليها في «موانئ دبي العالمية» لإعادة تشكيل منظومة التجارة بما يتلاءم مع الظروف الحالية.

وأضاف بن سليم: «أسست منظومة عمل التجارة وتطوير الاقتصاد في دبي، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى تحويل التحديات إلى إنجازات وفرص».

وأكد أن دولة الإمارات أظهرت نموذجاً رائعاً لاستمرار الحياة خلال هذه الفترة الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، إذ لم تتوقف عجلة العمل في الدولة ضمن القطاعات الحيوية، واستمرت الخدمات الأساسية دون انقطاع بدعم كبير من القيادة.

وأوضح أن خطط العمل المعدة من قبل «موانئ دبي العالمية» جاهزة للتأقلم مع الظروف كافة بفضل استراتيجياتها التي تتميز بالمرونة، والتي تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا والأتمتة بهدف استمرار حركة التجارة.

ولفت بن سليم إلى أن هناك الكثير من الحرفيين وصغار التجار أمضوا شهوراً في تصنيع منتجاتهم، ولذلك نرغب في مساعدتهم في ايجاد سوق لعرض منتجاتهم، مبيناً أن (manasah.com) تهدف إلى جمع الناس معاً في شهر رمضان المبارك، حتى عندما يكون البقاء بعيداً عن بعضهم بعضاً لزاماً عليهم.

مشروعات ناشئة

من جانبه، قال المدير العام لاقتصادية دبي، سامي القمزي: «تؤكد شراكتنا مع (موانئ دبي العالمية) التزامنا بدعم المشروعات الناشئة للشباب من حاملي رخصة (تاجر)، ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم إلكترونياً».

وأضاف أن إطلاق manasah.com يأتي في الوقت المناسب لضمان راحة أفراد المجتمع، إذ تمكنهم من البقاء في المنزل، والتسوّق خلال شهر رمضان المبارك.

وقال: «نسعى من خلال رخصة (تاجر) إلى تنظيم عملية ممارسة الأعمال، وتعزيز التجارة الإلكترونية، الأمر الذي يعكس استراتيجيتنا الرامية إلى سهولة ممارسة الأعمال ودعم القدرة التنافسية التنموية لدبي».

تجربة مختلفة

بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، إنّ التجربة التي سنعيشها خلال شهر رمضان الكريم العام الجاري تختلف تماماً عن الأعوام السابقة، كما أنّنا ندرك أهمية غرس روح التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع، وتقديم مختلف وسائل الدعم، وكذلك الاهتمام بمن حولنا مع ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي. وأضاف: «تعتبر (منصة.كوم) مبادرة حيوية تكتسب أهميتها من خلال دعمها لقطاع الأعمال الصغيرة، لا سيما خلال الفترة الراهنة، إذ تستحق مثل هذه المبادرات الإشادة والتقدير لاسيما أنها تسهم في التقريب بين أفراد المجتمع، وتحافظ على سلامتهم، ونأمل أن تحقّق نتائج إيجابية والأهداف المرجوة منها خلال الشهر الكريم».

المعارض الرمضانية

من المنتظر أن يسهم الموقع الإلكتروني الجديد «منصة.كوم»، الذي تم تطويره في ثلاثة أسابيع فقط، بشكل فعال في استمرار التجار وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة بأعمالهم عبر شبكة الإنترنت خلال شهر رمضان المبارك. وتُعد المعارض الرمضانية من الأنشطة التقليدية المحببة لدى الناس في الشهر الكريم كل عام، إذ تروج تجارة الملابس والمشغولات والحلي والمنتجات اليدوية، والاستمتاع بالمأكولات التي ارتبطت تقليدياً بالشهر الكريم.