«الشعفار» تدعم «صندوق التضامن المجتمعي» بـ5 ملايين درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قدمت شركة «الشعفار للمقاولات العامة» إلى صندوق التضامن المجتمعي ضد «كوفيد-19»، الذي أطلقته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، مبلغ خمسة ملايين درهم، دعماً للجهود المبذولة من مختلف الجهات من أجل التصدي للتداعيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

وتأتي مساندة شركة «الشعفار» للصندوق انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للشركة التي تتعدى المفهوم الربحي إلى التضامن مع المجتمع، والإسهام في إحداث تغيير إيجابي ضمن الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.

وأكدت الشركة أن المسؤولية المجتمعية واحدة من دعائم المجتمع، ووسيلة من وسائل تقدمه، وأن التغلب على الظرف المؤقت لن يتحقق دون شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ومؤسسات المجتمع المختلفة.

وأعربت الشركة المتخصصة في قطاع البناء والتشييد بالدولة، عن بالغ تقديرها لمبادرة صندوق التضامن المجتمعي ضد «كوفيد-19»، التي أتاحت لمؤسسات القطاع الخاص المساهمة الفاعلة ضمن إطار مجتمعي يوحد الجهود، وبما يخدم المجتمع بكل مكوناته في هذه الأوقات الاستثنائية التي تتطلب تضافر المساعي، للحد من التداعيات السلبية لفيروس كورونا، التي ألقت بظلالها على العديد من القطاعات الحيوية حول العالم.