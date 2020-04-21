65.7 مليون درهم تجارة دبي من الكمامات والقفازات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت دائرة جمارك دبي، أمس، بأن قيمة تجارة دبي الخارجية من الكمامات بلغت نحو 60.5 مليون درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن تجارة دبي بالكمامات للعام الماضي بأكمله بلغت قيمتها نحو 63.5 مليون درهم، ما يظهر الزيادة الكبيرة التي شهدتها تجارة الكمامات في الربع الأول من عام 2020، والذي بلغت قيمة الواردات خلاله نحو 40 مليون درهم، وقيمة الصادرات نحو 3.4 ملايين درهم، وقيمة إعادة التصدير نحو 17 مليون درهم.

وأضافت الدائرة، في بيان، أن تجارة دبي الخارجية من القفازات الطبية بلغت قيمتها في الربع الأول من العام الجاري نحو 5.2 ملايين درهم، تمثل الواردات النسبة الكبرى منها بقيمة 4.67 ملايين درهم، موضحة أن إجمالي قيمة تجارة دبي الخارجية بالكمامات والقفازات الطبية، خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ نحو 65.7 مليون درهم.

وأكدت «جمارك دبي» حرصها على توفير أفضل الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية للشركات والتجار بمواد القطاع الصحي عموماً، وبالكمامات والقفازات الطبية على وجه الخصوص، حيث تعمل المراكز الجمركية ومراكز الشحن الجوي على إنجاز عمليات المعاينة والتفتيش، واستكمال التخليص الجمركي لشحنات الكمامات والقفازات دون تأخير. وقالت مدير أول قسم الإحصاء والدراسات في الدائرة، نسيم المهيري، إن «(جمارك دبي) تكرس جهودها، لدعم قدرة الدولة على مواجهة (كورونا)، معتمدين على القدرات الجمركية الكبيرة التي طورتها الدائرة».