866 غرفة جديدة تدخل سوق دبي الفندقية كل شهر

المصدر: أزاد عيشو ■دبي

كشفت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، عن دخول أكثر من 10.3 آلاف غرفة جديدة إلى السوق الفندقية في الإمارة، خلال الـ12 شهراً الماضية بنهاية فبراير 2020، بمعدل يصل إلى نحو 866 غرفة فندقية كل شهر.

وأشارت بيانات للدائرة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى ارتفاع الطاقة الاستيعابية للسوق الفندقية في دبي بنسبة 8.85%، لتستحوذ الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نحو 34% من إجمالي عدد الغرف.

المعروض الجديد

وتفصيلاً، أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أن السوق الفندقية في الإمارة شهدت دخول 10 آلاف و390 غرفة فندقية جديدة خلال الـ12 شهراً الماضية بنهاية فبراير 2020، ضمن 29 منشأة جديدة، أي بمعدل يزيد على 866 غرفة فندقية كل شهر.

ووفقاً للبيانات، شمل المعروض الجديد مختلف فئات الغرف، بما في ذلك الشقق الفندقية.

وأوضحت البيانات أن إجمالي عدد الغرف الفندقية في دبي، وصل إلى 127 ألفاً و824 غرفة، في نهاية فبراير 2020، مقابل 117 ألفاً و434 غرفة في نهاية الشهر ذاته من عام 2019 (بنمو نسبة 8.85%)، منها 25 ألفاً و935 شقة فندقية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المنشآت الفندقية ارتفع بدوره إلى 745 منشأة.

الغرف الفاخرة

وبينت الإحصاءات، أنه في نهاية فبراير الماضي، استحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نحو 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، بعد أن بلغ عددها 43 ألفاً و418 غرفة ضمن 128 منشأة فندقية، تلتها الغرف من فئة «أربع نجوم» التي استحوذت على نحو 26% من حجم السوق الفندقية، مسجلة 33 ألفاً و704 غرف ضمن 160 منشأة، فيما جاءت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة واحدة» في المركز الثالث، بعد أن وصلت حصتها إلى نحو 19%، بسعة بلغت 24 ألفاً و767 غرفة فندقية ضمن 259 منشأة.

وأضافت أن عدد منشآت الشقق الفندقية الفخمة بلغ 71 منشأة في نهاية فبراير الماضي، تضم 10 آلاف و913 شقة فندقية، لتستحوذ على 9% من إجمالي سوق دبي الفندقية، مقابل 127 منشأة شقق فندقية متوسطة المستوى تضم 15 ألفاً و22 غرفة شقة فندقية، وبحصة بلغت 12%.

المنشآت الفندقية

وبحسب الإحصاءات سجلت المنشآت الفندقية من فئة الأربع نجوم وتلك المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة واحدة» أعلى معدل بلغ 84%، خلال الأشهر الـ12 الماضية وبنهاية فبراير 2020.

في الوقت نفسه سجلت الشقق الفندقية متوسطة المستوى إشغالاً بنسبة 84% أيضاً، فيما بلغ إشغال الشقق الفندقية الفخمة 83%، تلتها الفنادق من فئة الخمس نجوم وبنسبة إشغال بلغت 79%، ليصل معدل الإشغال العام لجميع المنشآت الفندقية العاملة في دبي خلال الفترة المذكورة إلى 82%.

نمو ملحوظ

حقّق قطاع السياحة في دبي، نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، بنسبة 5.1%، حيث رحّبت الإمارة بأكثر من 16.73 مليون زائر دولي، وذلك مقارنة بعام 2018، وبمعدل وصل إلى نحو 1.4 مليون زائر شهرياً، لتتجاوز بذلك معدّل نمو السياحة العالمية الذي توقعته منظمة السياحة العالمية.

10.3

آلاف غرفة جديدة دخلت السوق الفندقية في دبي خلال عام.