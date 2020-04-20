2.1 مليار درهم صافي أرباح "الإمارات دبي الوطني" الربعية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن نتائج مالية قوية للربع الأول من العام الجاري، والتي توّجت بارتفاع صافي الأرباح بنسبة 3% مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 2.1 مليار درهم.



كما ارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 45% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما شهد الدخل من غير الفائدة نمواً بواقع 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019 مع الاستحواذ على "دينيزبنك".



ووفقا لبيان صادر اليوم، انخفض صافي الأرباح في البنك بنسبة 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي نتيجة ارتفاع رسوم مخصصات انخفاض القيمة، بينما لاتزال الميزانية العمومية للمجموعة تحافظ على مركزها القوي، ومعدلات جيدة في السيولة وجودة الائتمان ونسب رأس المال.



وفي الوقت الذي كانت جودة الائتمان مستقرة في الربع الأول من العام 2020، رفعت المجموعة مخصصات انخفاض القيمة لتغطية المرحلتين 1 و2 للاعتراف بالتراجع المحتمل في جودة الائتمان خلال الأرباع السنوية اللاحقة والناشئ عن تفشي جائحة "كوورنا".



وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، إن "بنك الإمارات دبي الوطني تمكن من تحقيق صافي أرباح بقيمة 2.1 مليار درهم للربع الأول من العام 2020 وتعزيز ميزانيته العمومية".



وأضاف: "في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي والقطاع المصرفي من تحديات غير مسبوقة نتيجة جائحة (كوفيد-19)، لانزال نواصل تقديم دعمنا الكامل للجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات والمصرف المركزي لاتخاذ إجراءات احترازية سريعة وغير مسبوقة والتي تمثلت في تطبيق إجراءات وقائية لحماية صحة وسلامة سكان الدولة وتوفير خطة دعم إقتصادي شاملة لدعم العملاء".