اقتصادية دبي تتلقى 11.6 ألف شكوى مستهلك في الربع الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي 11 ألفاً و655 شكوى مستهلك، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 40% مقارنة بالربع نفسه في العام الماضي، الذي بلغ فيه عدد الشكاوى 8302 شكوى، ما يوضح جهود اقتصادية دبي في حماية حقوق المستهلكين وتوعيتهم، وتعزيز مبادئ المعاملات التجارية العادلة بين التجار والمستهلكين.

وبلغ إجمالي معاملات المستهلكين، التي استلمها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، 14.3 ألف معاملة في الربع الأول، شكلت شكاوى المستهلكين 11 ألفاً و655 منه، في حين شكّلت الملاحظات 1965 ملاحظة و680 استفساراً.

وتم استلام 41% من الشكاوى عبر مركز الاتصال، و59% منها عبر القناتين الذكيتين: تطبيق مستهلك دبي والموقع الإلكتروني: consumerrights.ae.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن اقتصادية دبي تحرص على تعزيز ثقة المستهلكين ببيئة ممارسة الأعمال في المدينة، وذلك عبر الوصول إلى تسويات وحلول عادلة لشكاوى المستهلكين، وتطبيق معايير تهدف إلى توثيق العلاقة بين التاجر والمستهلك، عبر برامج توعوية توضح حقوق وواجبات الأطراف، وتعزز مبادئ الشفافية في المعاملات.