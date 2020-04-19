انخفاض أسعار السكن والنقل والترويح وارتفاع الأغذية والتعليم

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

تراجع معدل التضخم في أسعار المستهلكين في الدولة على أساس سنوي في شهر مارس الماضي بنسبة 1,6% مقارنة بشهر مارس من العام 2019 ليستمر التضخم في الانخفاض للشهر الخامس عشر على التوالي.

واوضحت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في تقرير "التضخم مارس 2020 " الذي أصدرته اليوم ويغطي التغير في أسعار 12 سلعة وخدمة رئيسية للمستهلك ان الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك بلغ 106,9 نقطة في مارس 2020 مقابل 108,6 نقطة في مارس 2019.

ولفت التقرير الى ان انخفاض التضخم السنوي جاء نتيجة لانخفاض أسعار 8 مجموعات رئيسية هي الترويح والثقافة بنسبة 9,9% والسكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 4,08 % والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 1,8%.

وخدمات النقل بنسبة 1,5% والمطاعم و الفنادق بنسبة 0,98% والاتصالات بنسبة 0,6%ومجموعة سلع وخدمات متنوعة بنسبة 2,9% مجموعة الصحة بنسبة 0,08٪.

ووفقا للتنافسية والاحصاء فقد ارتفعت أسعار 4 مجموعات سلعية رئيسية أخرى هي التبغ بنسبة 6,4% والأغذية والمشروبات بنسبة 3,9% والتعليم بنسبة 0,7% والملابس والاحذية بنسبة 0,07%.

وأشار التقرير الى انخفاض نسبة التضخم في الدولة على أساس شهري في شهر مارس الماضي مقابل شهر فبراير الماضي بنسبة 0,9%.