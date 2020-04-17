تعاونية الشارقة ترفع تعاقداتها لسلع رمضان إلى 300 مليون درهم

المصدر: الشارقة - وام



أعلنت تعاونية الشارقة عن تأهبها الكامل لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك بتوفير السلع التموينية الرمضانية بأسعار مناسبة للجميع لضمان تلبية جميع الاحتياجات طيلة الشهر في ظل وفرة مخزون السلع من المواد الغذائية و التموينية .



وأكد ماجد الجنيد الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة عن رفع قيمة تعاقدات التوريد للسلع الرمضانية لتصل إلى 300 مليون درهم .. مشدداً على تأمين المخزون اللازم لهذا الموسم مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك حيث تضم مخازن تعاونية الشارقة على مخزون سلعي استراتيجي يكفي لـ 6 أشهر بقيمة تزيد عن نصف مليار درهم ما يتيح وفرة كبيرة لتلبية احتياجات المستهلكين.



و أشار الى طرح مجموعة من الخصومات التي تصل إلى 60 بالمائة وفق أعلى معايير الجودة والقيمة التي تميز تعاونية الشارقة إضافة إلى أتباع اعلى معايير الوقاية موضحاً استعداد كافة الفروع لاستقبال الشهر الكريم عبر تنويع مصادر استيراد السلع خاصة السلع الاستهلاكية الأساسية التي تشهد طلباً متزايداً خلال رمضان.



وحث الجنيد متسوقي تعاونية الشارقة على التسوق بشكل منطقي ومسؤول حيث تتوفر كافة السلع الغذائية الأساسية بكميّات كافية و أن المخزون الاستراتيجي يلبي الطلب المتزايد طيلة شهر رمضان المبارك.