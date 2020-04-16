"طيران الإمارات" تشغل 3 رحلات إلى مانيلا الأسبوع المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعتزم شركة طيران الإمارات، تشغيل مزيد من الرحلات من دبي إلى مانيلا الأسبوع المقبل، أيام 20 و22 و24 أبريل الجاري، لإتاحة المجال أمام الفلبينيين في الدولة للعودة إلى بلادهم.



وأفادت الشركة في بيان بأنه يمكن للراغبين الحجز على هذه الرحلات مباشرة عبر: (emirates.com) أو عن طريق وكلاء السفر.



ويأتي ذلك في أعقاب قيام "طيران الإمارات" بتشغيل رحلتين هذا الأسبوع نقلتا أعداداً من الزوار والمقيمين الفلبينيين من دبي إلى مانيلا.



وسيسمح فقط للمواطنين الفلبينيين وغيرهم من الذين يستوفون شروط الدخول إلى الفلبين بالسفر على هذه الرحلات.



كما يتعين على جميع المسافرين الامتثال لجميع متطلبات الوجهة المقصودة.



وعلى غرار الرحلات الأخرى التي شغلتها حتى الآن، ستطبق "طيران الإمارات" برنامجاً معدلاً للخدمة على هذه الرحلات للالتزام بقواعد الصحة والسلامة.



ويتعين كذلك على جميع المسافرين اتباع قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء أقنعتهم الخاصة أثناء عمل إجراءات السفر في المطار وعلى متن الطائرة طوال الرحلة.



كما ينبغي عليهم الوصول إلى "المبنى 3" في مطار دبي الدولي قبل ثلاث ساعات من موعد انطلاق الرحلة لعمل إجراءات السفر.