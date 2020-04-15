"أراضي دبي" تنفذ 1508 إجراءات صرف بـ 3.4 مليارات درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا" التابعة لها، عن مواصلة توفير جميع خدمات الدعم لمتعامليها وضمان استدامة الأعمال في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.



وأوضحت أن هذه الخدمات تضمن مواصلة العمل في القطاع العقاري بوتيرته المعتادة، تأكيدا على أهميته في عجلة الاقتصاد الوطني، وتقديم سبل الدعم كافة لقطاع الإنشاءات الذي تم إعفاؤه بموجب القرارات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، بالتزامن مع برنامج التعقيم الوطني الذي يجري العمل به نتيجة تفشي فيروس "كورونا" عالميا.



وخلال الأسابيع الخمسة الماضية تواصلت الأعمال في حساب الضمان إلكترونيا وبشكل طبيعي، حيث استفاد 126 مطورا عقاريا من خدمات مؤسسة التنظيم العقاري الإلكترونية، لمساعدة هذه الشركات على مواصلة عمليات الإنشاء في مشريوعات البيع على الخارطة، حيث تم تنفيذ 1508 إجراءات صرف لمصلحة 342 شركة، وصرف دفعات مالية لحساب تنفيذ أعمال في المشاريع العقارية تحت التطوير على الخارطة.



وقال مدير إدارة أول إدارة حساب الضمان للتطوير العقاري في "أراضي دبي"، خليفة السالفة، إن "عملية متابعة عمليات التطوير العقاري تتم على الخارطة بشكل إلكتروني كامل وهذا ما ساعدنا على خدمة جميع المطورين العقارين واعتماد صرف الدفعات الخاصة بهم من خلال تطبيق حساب الضمان الإلكتروني وتنفيذ جميع إجراءات التطوير العقاري في الإمارة إلكترونيا عن بعد من خلال الأنظمة المعتمدة في الإدارة، حيث يمكنهم تقديم طلبات الاعتمادات والصرف من خلال تطبيق حساب الضمان الإلكتروني المرتبط مع مدراء حساب ضمان تطوير المشروعات".