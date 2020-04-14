تراجع أسعار السكن والملابس وارتفاع أسعار الترفيه والنقل في فبراير الماضي

المصدر: عبير عبد الحليم ـ أبو ظبي

تراجع معدل التضخم في أسعار المستهلكين في الدولة على أساس سنوي في شهر فبراير الماضي بنسبة 1,3% مقارنة بشهر يناير من العام 2019 ليستمر التضخم في الانخفاض للشهر الرابع عشر على التوالي

واوضحت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في تقرير "التضخم فبراير 2020 " الذي أصدرته اليوم و يغطي التغير في أسعار 12 سلعة وخدمة رئيسية للمستهلك ان الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك بلغ 107,9 نقطة مقابل 109,3 نقطة في فبراير 2019

ولفت التقرير الى ان انخفاض التضخم السنوي جاء نتيجة لانخفاض أسعار7 مجموعات رئيسية هي الملابس والأحذية بنسبة 4,7% والسكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 4,6 % وسلع وخدمات متنوعة بنسبة 4,2% والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 2,8%

المطاعم و الفنادق بنسبة 0,7%% والاتصالات بنسبة 0,8%ومجموعة سلع وخدمات متنوعة بنسبة 0,8% مجموعة الصحة بنسبة

0,08%

ووفقا للتنافسية والاحصاء فقد ارتفعت أسعار 5 مجموعات سلعية رئيسية أخرى هي الترفيه والثقافة بنسبة 10,6% والتبغ بنسبة 6,4% والنقل بنسبة 3,1% والتعليم بنسبة 0,7%

والأغذية والمشروبات بنسبة 0,5%

وأشار التقرير الى انخفاض نسبة التضخم في الدولة على أساس شهري في شهر فبراير مقابل شهر يناير الماضي بنسبة 0,3%



