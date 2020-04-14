غرامة تصل إلى 10 آلاف درهم.. والإغلاق لمخالفي نقل العمالة في أبوظبي

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن مخالفة التعميم الذي أصدرته أمس، بشأن نقل العمالة يستوجب توقيع غرامات مالية تراوح بين 3000 و10 آلاف درهم وتصل إلى إغلاق المنشأة.

وأوضحت الدائرة لـ«الإمارات اليوم»، أن مخالفة التعميم للمرة الأولى تستوجب دفع غرامة مالية بقيمة 3000 درهم ترتفع إلى 6000 درهم في حالة تكرارها، ثم ترتفع الى 8000 درهم في المرة الثالثة، ومن ثم تصل إلى 10 آلاف درهم في المرة الرابعة، بينما تصل الى إغلاق المنشأة في حالة تكرار المخالفة بعد ذلك.

ولفتت الدائرة الى أنه توجد نقاط تفتيش أقامتها الشرطة للتحقق من الالتزام الكامل بتنفيذ التعميم الصادر منها بهذا الصدد، وللحيلولة دون عدم الالتزام بما ورد به.

وكانت الدائرة أصدرت في وقت سابق، أمس، تعميماً جديداً يقضي بمنع نقل العمالة إلى خارج الإمارة، وقصر حركتها على مدينة أبوظبي والعين والظفرة فقط، إلى جانب منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة اليها نهائياً.

وأفادت، بأن هذا التعميم يستهدف تقليل المخالطة وتوفير أكبر قدر من الوقاية لحماية صحة وسلامة العمالة الوافدة وتقليص احتمالات إصابتهم بفيروس «كورونا»، مشيرة الى أن هذا التعميم يأتي في اطار الإجراءات الإضافية التي تتخذها الدائرة بشكل مستمر في مواجهة الفيروس.