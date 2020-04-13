شركات تأمين تغطي «كورونا» رغم تصنيفه وباءً عالمياً

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أكّدت شركات تأمين أنها توفر التغطية التأمينية لتكاليف علاج فيروس «كوفيد-19» على الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية، المرض، وباءً عالمياً، لافتة إلى أنها تتواصل مع شركات إعادة تأمين عالمية للوصول إلى صيغة تجعلها تتحمل جزءاً من التكاليف بموجب الاتفاقات المبرمة.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أن التغطية التأمينية تشمل الفحوص الأولية، وتلقي العلاج، وحتى مرحلة التعافي الكلي، لافتة إلى أن عدد الحالات لايزال محدوداً داخل الدولة.

تغطية التكاليف

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين» (أمان)، جهاد فيتروني، إن الشركات عموماً تغطي تكاليف وباء «كورونا»، لافتاً إلى أن الاتفاقات التي أبرمتها «أمان» مع شركات إعادة التأمين العالمية تسمح لها بتغطية مخاطر الأوبئة، ومنها «كوفيد-19».

وذكر فيتروني أن التغطية بالنسبة للوثائق تشمل تغطية تكاليف الفحوص، إلى تلقي العلاج، وحتى مرحلة التعافي الكلي من المرض، لافتاً إلى أن الأعداد لاتزال قليلة، باعتبار أن نسبة بسيطة منهم يتطلب إدخالهم تحت العناية الصحية المركزة.

وبيّن أن حالات «كورونا» لا تشكل شيئاً من ناحية التكاليف، مقابل التعويضات الكبيرة التي تتكبدها شركات التأمين سنوياً جراء مرض الإنفلونزا العادية، حيث تزداد وتيرة زيارة المرضى للمراكز الطبية، واستشارة الأطباء، بما في ذلك الوصفات الطبية.

وقال إن شركات تأمين لجأت إلى تفعيل آلية إدارة الأزمات بعد تفشي «كورونا»، للتعامل مع التداعيات التي قد تنجم عنها، وتأثيرها على المراكز المالية للشركات، بما في ذلك الاحتياطات التي تتخذها.

مطالبات طبية

بدوره، قال الشريك والعضو المنتدب في «شركة كوجنت لوساطة إعادة التأمين»، الدكتور حازم الماضي، إن شركات التأمين العاملة في السوق المحلية تغطي مخاطر وباء «كورونا».

وأضاف: «قد يكون هناك بعض الاستثناءات في حال وجود نص صريح وواضح يمنح شركة التأمين الحق بعدم تقديم تكاليف العلاج»، مشدداً على أن شركات التأمين ملتزمة بالتشريعات والأطر القانونية التي تعمل بموجبها.

وتابع: «شهد حجم المطالبات الطبية لدى شركات التأمين تراجعاً خلال الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن يتواصل التراجع بشكل كبير، وهذا سيعوض من الفاتورة الإجمالية التي تتكبدها الشركات في هذا القطاع».

ولفت الماضي إلى أن 20% من الحالات فقط تحتاج إلى علاج وبنسب متفاوتة وفقاً للبيانات المتاحة حول العالم، مبيناً أن نسبة كبيرة من المرضى هم من شريحة المسنين، في حين تتميز التركيبة السكانية في السوق الإماراتية بأنها فتية، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تؤخذ بعين الاعتبار أثناء النظر في مخاطر التغطية.

ونبه الماضي إلى أن وثائق التأمين بالنسبة للمسنين تكون كلفتها في العادة أكبر مقارنة بالشرائح العمرية الأخرى، وهذا مؤشر آخر يضاف إلى العوامل الأخرى.

وتابع: «من الناحية الطبية هناك تشخيص مبدئي وآخر نهائي، وأمراض التهابات قصبات الهواء العليا، مثلاً، مشمولة في وثيقة التأمين، إلى أن تزيد حدة المضاعفات وتتحول إلى الجهاز التنفسي السفلي». وشدد الماضي على أن مزودي الخدمات الطبية لا يستطيعون رفض قبول مرضى عبر التأمين الصحي، في حال كانوا يعانون الأعراض، إلى أن تثبت النتائج أنهم مصابون بالفيروس.

تحمّل التكاليف

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة تأمين وطنية، طلب عدم نشر اسمه، إن الشركة تغطي تكاليف علاج «كوفيد-19»، على الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية «كورونا» وباءً عالمياً، لافتاً إلى أن الشركة أخطرت مزودي الخدمات الصحية وتلك المتخصصة بإدارة المطالبات الطبية بهذا الإجراء.

وأضاف أن الشركة ستضطر إلى تحمّل كامل التكاليف من محافظها، باعتبار أن شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها أبدت عدم موافقتها على تغطية هذه المخاطر.

صيغة مشتركة

قال مدير عام لشركة تأمين وطنية، طلب عدم ذكر اسمه، إن الشركة أبدت استعدادها لتغطية التكاليف، لكنها تتفاوض في الوقت نفسه مع شركات إعادة التأمين لكي تتوصل إلى صيغة مشتركة لإدراج وباء «كورونا» ضمن جدول الأمراض المشمولة، وبالتالي تحمّل جزء من المخاطر.

مراحل العلاج

أكد مدير المطالبات لدى شركة تأمين في القطاع الصحي، فضّل عدم نشر اسمه، أن الشركة تغطي التكاليف للمتعاملين معها، في حال ثبتت إصابتهم بـ«كوفيد-19»، بما في ذلك جميع مراحل العلاج إلى التعافي النهائي.

وقال: «لكن المتعامل سيضطر إلى دفع تكاليف الفحص في حال كانت النتائج سلبية».

شركات تأمين فعّلت آلية إدارة الأزمات بعد تفشي فيروس «كورونا».